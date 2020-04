10 piante per rafforzare il sistema immunitario

Il nostro sistema immunitario è la nostra difesa contro malanni stagionali e altri agenti che possono colpire il nostro organismo. Ecco le 10 piante più indicate per rafforzare il sistema immunitario.

Il sistema immunitario rappresenta la garanzia per la nostra salute. Troppe volte messo a dura prova da abitudini di vita errate, cattiva alimentazione e a volte da patologie, può trovare nuovo vigore ed essere rinforzato con l’aiuto della natura.

Ecco 10 piante che se assunte attraverso integratori alimentari, tisane o decotti, possono senza dubbio aiutare il nostro sistema immunitario a difendersi dall’attacco di virus e batteri, soprattutto durante periodi particolari come i cambi stagionali, dove l’influenza e le sindromi da raffreddamento sono sempre dietro l’angolo. L’assunzione di piante officinali, deve essere sempre accompagnata da una sana alimentazione.

Ricordiamo che prima di assumere qualsiasi pianta officinale, si deve chiedere consiglio al proprio medico curante e rivolgersi a farmacisti o erboristi specializzati.

Sistema immunitario | 10 piante officinali che lo rendono più forte e attivo

La natura è fonte di salute e benessere con i suoi rimedi naturali e le tante piante officinali perfette per rafforzare il nostro sistema immunitario. Tante le preziose qualità salutari contenute in piante come l’Echinacea o la Rosa canina, che se assunte per alcuni periodi, soprattutto in previsione dell’arrivo del freddo e dei malanni di stagione, riescono a dare una sferzata di energia alle nostre difese in modo dolce.

Scopriamo le 10 piante officinali più adatte a rafforzare il sistema immunitario. Prima di assumerle, si potrà chiedere consiglio al proprio medico curante, soprattutto per scongiurare eventuali allergie di cui si può soffrire inconsapevolmente o interazioni con farmaci che si stanno assumendo per patologie specifiche.

1-L’Echinacea

Una piantina dai fiori color porpora e dalle grandi proprietà curative. Un’ottimo rimedio naturale per rafforzare il sistema immunitario, soprattutto in previsione dei malanni stagionali. Possiede anche una discreta attività anti batterica e anti virale.

2-La Rosa Canina

Le bacche di Rosa Canina, risultano essere fonte di vitamine del gruppo B, K e P. Ottimo rimedio naturale per le sindromi da raffreddamento e anche per il trattamento di dolori articolari, associata spesso a rimedi come il ribes nigrum e l’artiglio del diavolo.

3-Lo Zenzero

Lo Zenzero, che si può trovare in polvere, sotto forma di spezia, fresco o in integratore alimentare, possiede diverse proprietà benefiche, prima fra tutte, quella di sostenere le difese immunitarie durante i raffreddori, mal di gola. Ottimo anche come anti nausea, vanta anche proprietà antidolorifiche.

4-Il Timo

Il Timo è una pianta officinale dalle potenti proprietà antibatteriche, perfetto per rafforzare le naturali difese contro virus e batteri che colpiscono l’apparato respiratorio e che causano tosse, raffreddore e mal di gola.

5-Tea tree oil

Il Tea Tree Oil, l’albero del te, risulta essere un potentissimo antibatterico, antimicotico e antivirale. Perfetto da assumere come preventivo delle sindromi da raffreddamento.

6-Astragalo

L’Astragalo, è una pianta conosciuta per le sue proprietà immunostimolanti ed è perfetta per sostenere il sistema immunitario e prevenire l’insorgere di raffreddori, influenze stagionali e altre affezione dell’apparato respiratorio.

7-Il Sambuco

Il Sambuco è uno dei rimedi naturali indicati per il raffreddore, per le infezioni alle vie respiratorie come riniti, faringiti o tosse.

8-L’Alloro

L’Alloro è una pianta ricca di oli essenziali presenti sia nelle bacche che nelle sue foglie. Gli oli essenziali contenuti in essa, vantano proprietà antisettiche, immunostimolanti e anti ossidanti conosciute sin dall’antichità.

9-Eucalipto

L’Eucalipto, ricco di polifenoli, flavonoidi e tannini, risulta essere un rimedio d’eccellenza per la cura delle infezioni a livello respiratorio, come tosse, raffreddore e sinusite. Possiede infatti proprietà espettoranti e fluidificanti e risulta essere un valido aiuto per il sistema immunitario.

10- La Mirra

La Mirra è un rimedio naturale antichissimo, perfetto per le sue attività antimicrobiche ed espettoranti. Assunto per combattere le infiammazioni di gola e naso, regala una sferzata di energia alle naturali difese dell’organismo.

Tutti i rimedi naturali, hanno un valore preventivo verso l’attacco di virus e batteri e se assunti per un certo periodo, sotto consiglio medico, a scopo preventivo, aiuteranno senza dubbio le nostre difese immunitarie a mantenerci in salute così come l’assunzione di alcuni oli essenziali.

Ricordiamo che nessun rimedio naturale è stato indicato per la cura del Covid-19 e per i sintomi ad esso legato.