Pennette Primavera | primo piatto gustoso e colorato -VIDEO

Le pennette Primavera, un primo piatto perfetto per questa stagione, leggero, gustoso e colorato da tante fresche verdure. L’appetitosa ricetta per prepararle.

Se cercate un’idea per un gustoso primo piatto che piaccia a grandi e piccini e sia perfetto per questa stagione, non perdete la video ricetta delle Pennette Primavera, un piatto leggero e colorato che conquisterà tutti al primo assaggio.

Le verdure di stagione, protagoniste assolute della ricetta, ma sposate armoniosamente con la pasta e gli aromi della cipolla di Tropea e del prezzemolo. Perfetto anche per chi ama i piatti vegetariani o i piatti con ingredienti genuini ed economici!

Come preparare le Pennette Primavera | il video tutorial

Per preparare le Pennette Primavera, avrete bisogno di:

350 grammi di pennette rigate

800 grammi di fave

300 grammi di zucchine piccole

300 grammi di pomodori ramati

200 grammi di cipolle di tropea

150 grammi di carote

prezzemolo quanto basta

20 grammi di olio extra vergine di oliva

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovranno pulire le fave, sgranandole ed eliminando la pellicina esterna. Le fave andranno messe in una ciotola e tenute da parte. Nel frattempo mettere a bollire dell’acqua per la cottura della pasta e tritare finemente il prezzemolo.

Tagliare la cipolla di Tropea molto finemente e metterla a stufare in una padella con dell’olio di oliva per 5 minuti a fuoco basso. Pelare le carote e tagliarle a rondelle molto sottili e poi versarle nel tegame assieme alle cipolle. Aggiungere un mestolo di acqua di cottura della pasta e far stufare per altri 5 minuti.

Lavare e tagliare le zucchine a rondelle sottili, così come i pomodori che andranno tagliati a piccoli cubetti. Dopo aver tagliato queste verdure, aggiungerle nel tegame assieme alle cipolle e alle carote. Far cuocere per altri 15 minuti.

Nel frattempo buttare la pasta che dovrà essere scolata al dente, e aggiungere le fave alle verdure in cottura. Quando la pasta sarà pronta per essere scolate, metterla direttamente nel tegame con le verdure e aggiungendo un mestolo di acqua di cottura continuare la cottura saltando tutto insieme. Una manciata di prezzemolo fresco e del pepe, completeranno la ricetta in modo perfetto.

Un primo piatto gustoso e semplice da preparare che potrà essere interpretato in diversi modi, escludendo o aggiungendo delle verdure. Le fave per esempio, possono essere sostituite dai fagiolini, il piatto sarà comunque molto appetitoso. Non vi resta che guardare il video tutorial.