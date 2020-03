Spaghetti poveri | la ricetta -VIDEO

Gli spaghetti poveri, un primo piatto molto gustoso, semplice, veloce ed economico da preparare che conquisterà il palato al primo assaggio.

Gli spaghetti poveri, un primo piatto ottimo e semplice da preparare perfetto per chi ama la pasta e ama gustarla condita in modo gustoso. La ricetta perfetta per chi ama il pesce e il gusto tipicamente mediterraneo.

Scopriamo come preparare gli spaghetti poveri con capperi, acciughe, prezzemolo, cipolla rossa, olive taggiasche e pochi altri semplici ingredienti.

Come preparare gli spaghetti poveri | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti poveri, avrete bisogno di:

320 grammi di spaghetti

100 grammi di acciughe sott’olio

80 grammi di cipolle rosse

30 grammi di capperi sotto sale

100 grammi di olive taggiasche denocciolate

1 spicchio d’aglio

2 peperoncini freschi

prezzemolo quanto basta

40 grammi di pangrattato

40 grammi di olio extra vergine di oliva

Per prima cosa si dovrà mettere sul fuoco una pentola con acqua salata dove cuocere la pasta, nel frattempo in una padella mettere dell’olio e la cipolla rossa finemente tagliata con lo spicchio d’aglio. Portare a soffriggere per qualche minuto mescolando di tanto in tanto.

Sciacquare i capperi sotto sale e tritarli in modo grossolano e aggiungerli al soffritto così come le acciughe dopo averle sgocciolate dall’olio. A questo punto si potranno aggiungere i peperoncini freschi tagliati a pezzettini. Lasciar cuocere tutto fino a quando le alici non si scioglieranno completamente.

In un’altra padella si dovrà tostare il pangrattato assieme ad un filo d’olio d’oliva. A questo punto aggiungere al condimento le olive taggiasche e il prezzemolo tritato. Scolare la pasta e spadellarla nella padella con il condimento, in ultimo unire il pangrattato e servire.

Gli spaghetti poveri saranno pronti in pochi minuti, basterà avere sempre a portata di dispensa gli ingredienti per avere sempre un primo piatto pronto e gustosissimo.

