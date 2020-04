Primo piatto | pennette con speck e zucchine -VIDEO

Un primo piatto gustoso, semplice da preparare e che piacerà a tutta la famiglia, le pennette con speck e zucchine. Un delizioso accostamento di sapori e una ricetta economica.

Se avete voglia di un primo piatto semplice e veloce da preparare e l’esigenza di riscoprire i sapori genuini, le pennette con speck e zucchine sono la ricetta perfetta da servire a grandi e piccini.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Farfalle alla crema di asparagi | Un primo piatto leggero ma gustoso

Un piatto dal sapore equilibrato che sposa la corposità dello speck al fresco della zucchina, ingrediente che si presta alla preparazione di molti primi piatti tutti succulenti. Scopriamo come preparare questa ricetta, certi che conquisterà il palato al primo assaggio.

Come preparare le pennette con speck e zucchine | il video tutorial

Per preparare le pennette con speck e zucchine, avrete bisogno di:

320 grammi di pennette integrali

360 grammi di zucchine

250 grammi di speck

60 grammi di scalogno

4 rametti di timo

20 grammi di olio extra vergine di oliva

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovranno lavare e mondare le zucchine. Due di queste andranno poi grattugiate con una grattugia a maglie larghe. La terza zucchina dovrà essere ridotta in piccoli bastoncini, dividento prima la zucchina in listarelle e poi tagliandole.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pennette Primavera | primo piatto gustoso e colorato -VIDEO-

In un tegame mettere un giro di olio di oliva e dopo aver tagliato finemente lo scalogno, metterlo a soffriggere nella padella fino a quando non sarà morbido, si potrà aggiungere dell’acqua calda in cottura. Dopo aver fatto cuocere lo scalogno si potranno aggiungere le zucchine grattugiate, aggiustare tutto di sale e di pepe e lasciar cuocere per circa 10 minuti, fino a renderle morbidissime.

In un’altra padella mettere a soffriggere i bastoncini di zucchine dopo aver aggiunto sale e pepe farle cuocere per circa 6 minuti. Tagliare lo speck in striscioline e aggiungerlo alle zucchine. Nel frattempo si potranno cuocere le pennette in acqua salata e dopo averle scolate si verseranno nella padella con le zucchine e lo scalogno.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta alla Gricia | la ricetta originale -VIDEO-

Dopo aver spadellato il tutto, vi si potranno aggiungere i bastoncini di zucchine e le striscioline di speck ormai bello croccante. Condire tutto con delle foglioline di timo, aggiustare di sale e pepe e servire il piatto caldo. Non vi resta che guardare il video tutorial!