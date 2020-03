Primo piatto | conchiglioni ripieni al forno -VIDEO

Un primo piatto appetitoso e semplice da preparare, perfetto da gustare in famiglia. Una ricetta dagli ingredienti genuini ed economici.

Il primo piatto è una portata a cui gli italiani difficilmente rinunciano, fosse anche soltanto un semplice piatto di spaghetti al pomodoro. Le paste al forno poi, sono una golosa risorsa gastronomica che presenta nella tradizione popolare tantissime varianti, dalla classica lasagna ai formati di pasta che si possono riempire con varie farciture, come ad esempio i cannelloni.

Oggi scopriremo come preparare dei gustosi conchiglioni ripieni e cotti in forno, una ricetta semplice, genuina e che conquisterà il palato di tutta la famiglia.

Come preparare i conchiglioni ripieni al forno | il video tutorial

Per preparare i conchiglioni ripieni al forno, avrete bisogno di:

300 grammi di conchiglioni

600 grammi di passata di pomodoro

30 grammi di parmigiano

olio extra vergine di oliva quanto basta

60 grammi di cipolle dorate

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per il ripieno

125 grammi di carne di suino macinata

125 grammi di carne bovina macinata

400 grammi di ricotta di latte vaccino

250 grammi di mozzarella

30 grammi di parmigiano reggiano

45 grammi di vino rosso

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

55 grammi di uovo

1 spicchio d’aglio

Per prima cosa si dovrà preparare il sugo, lavando e mondando la cipolla e tagliandola finemente con l’ausilio di un mixer o a lama. La cipolla andrà versata in un tegame con dell’olio di oliva e fatta cuocere a fuoco dolce per qualche minuto. Poi si aggiungerà la passata di pomodoro aggiustando di sale. Lasciar raggiungere il bollore alla salsa e incoperchiare.

Lasciar cuocere il sugo per circa 45 minuti, la salsa dovrà risultare piuttosto liquida. Nel frattempo si potrà preparare la mozzarella, tagliandone circa 7 fettine e tagliando a cubetti il resto. Tutto andrà lasciato scolare per eliminare il siero in eccesso.

La carne andrà preparata in una padella a parte, facendo un fondo per soffritto con olio e aglio e versando prima la carne di maiale e poi quella di bovino. Tutto andrà lasciato rosolare fino a completa cottura, miscelando con un cucchiaio di tanto in tanto. Poi togliere l’aglio e sfumare con il vino rosso fino a quando non sarà completamente evaporato. Aggiungere il sale e versare la carne in una ciotolina.

L’acqua per la cottura della pasta sarà stata messa a bollire e sarà stata addizionata di sale. Vi si verseranno i conchiglioni che dovranno essere scolati a metà del tempo di cottura indicato sulla confezione. Dopo la cottura andranno versati in un vassoio e fatti intiepidire.

Nella ciotola della carne aggiungere la ricotta, il parmigiano, l’uovo, il sale, il pepe ed i cubetti di mozzarella. A questo punto il ripieno dovrà essere inserito nei conchiglioni o con un cucchiaino o con un sac a poche.

Sul fondo di una pirofila da forno versare uno strato di sugo e cominciare a distribuire i conchiglioni ripieni. Una volta completata la teglia, coprire tutto con il sugo di pomodoro e le fettine di mozzarella, il parmigiano grattugiato e il pepe.

Cuocere a 220C° per circa 20 minuti considerando gli ultimi minuti in modalità grill per dorare la superficie.

(Fonte: Giallo Zafferano)

