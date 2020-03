Può accadere che vi siano finite le uova e non sapete come preparare gli gnocchi, non andate in panico, ecco la ricetta che vi risolverà il problema.

Dopo aver lavato e sbollentato le patate come specificato sopra, iniziate a schiacciare le patate calde con uno schiacciapatate direttamente su un piano da lavoro o spianatoia sulla spianatoia. Aggiungete la farina e il sale ed impastate con le mani, fino ad ottenere un impasto omogeneo e morbido. Togliete una porzione di impasto per volta e poi la stendete con la punta delle dita, dovrete formare dei filoncini che dovranno avere uno spessore di 2 cm. Poi vanno tagliati a tocchetti e lo passate sul riga-gnocchi, o sulla grattugia per formaggio, come specificato sopra, oppure con i rebbi di una forchetta, premendo leggermente con il pollice.

Lasciateli cuocere e poi procedete al condimento.