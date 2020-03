Pasta fresca all’uovo | come prepararla a casa in poco tempo

La pasta fresca all’uovo si può preparare a casa in poco tempo, con soli due ingredienti farina e uova, scopriamo come farla.

Avete mai pensato di preparare a casa la pasta fresca all’uovo? Non è nè difficile e nè costoso, occorrono solo due ingredienti uova e farina.

Potete prepararla anche se non avete la macchina, perchè basta stendere l’impasto con il mattarello, ci vorrà solo tanta pazienza e pò di olio di gomito. Preparare la pasta fresca in casa non è difficile, è una delle ricette più antiche, che tutte le nostre nonne facevano. Invece oggi non tutte lo fanno, preferiscono acquistarla direttamente nel banco frigo del supermercato, ma quella fatta in casa, è un prodotto genuino che viene realizzato con le proprie mani. Seguendo tutti gli step della ricetta base, potete ottenere poi i formati che gradite come: tagliolini, tagliatelle, ravioli, tortellini e lasagne.

Scopriamo come realizzare la pasta fresca all’uovo in casa in modo facile e veloce.

Pasta fresca all’uovo

La pasta fresca all’uovo si prepara in poco tempo, per l’impasto occorrono circa 15 minuti, poi mezz’ora per il riposo e 15 minuti per stendere e ottenere la sfoglia.

Dopo la preparazione, potete scegliere il formato di pasta che preferite, poi condite come gradite.

Ingredienti

4 Uova

400 g di Farina 00

Su un piano da lavoro trasferite l'impasto e lavoratelo per 10 minuti, con il palmo e in maniera energica, dovete tirarlo in tutte le direzioni, senza romperlo. Non appena sarà liscio, avvolgetelo nella pellicola per alimenti e lasciatelo riposare a temperatura ambiente per mezz'ora. Adesso infarinatelo e tiratelo con la macchina sfogliatrice, al massimo spessore, il panetto dovrà passare tra i rulli, in questo modo otterrete una prima sfoglia che sarà spessa. Poi ripiegate i due lembi della sfoglia verso il centro, in modo da realizzare una forma regolare. Distribuite un pò di farina e ripassatela tra i rulli, poi adagiatela sulla spianatoia leggermente infarinata e rifilate le estremità con un coltello. Adesso dividete in due parti, passando di volta in volta allo spessore più sottile fino ad arrivare al penultimo spessore, adesso sarà pronta e potete realizzare il formato che preferite. Nel caso in cui non avete la macchina, non è un problema, potete stendere l'impasto con un mattarello, ci vorrà un pò di tempo e molta pazienza.

Conservazione

La pasta fresca ottenuta si può congelare, basta metterla su un vassoio, i formati dovranno stare ben distanziati, trasferite nel congelatore per un paio di ore, così si induriranno. Trascorso il tempo, trasferite la pasta nei sacchetti per il congelamento e li riponete nel congelatore. e riponeteli nuovamente in congelatore. All’occorrenza, li togliete e li cuocete direttamente in abbondante acqua salata e poi procedete con la preparazione della pietanza.

Consigli per una pasta fresca perfetta

Se volete una pasta fresca all’uovo perfetta, è opportuno seguire alcuni consigli utili, ecco quali.