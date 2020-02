Primo piatto | pasta ai 4 formaggi e speck -VIDEO

Il primo piatto è sempre il cuore di un pasto, una portata che da soddisfazione al palato di tutta la famiglia. Ecco come preparare una gustosa pasta ai 4 formaggi e speck.

Un primo piatto ideale per questi ultimi stralci di freddo che conquisterà tutti al primo assaggio. Una pasta ai 4 formaggi e speck davvero gustosa e semplice da preparare. Anche il formato di pasta è importante per questa ricetta, non a caso sono stati scelti i fusilli in grado di accogliere bene il condimento.

Scopriamo insieme come preparare questo secondo piatto davvero succulento e corposo che potrà essere gustato accompagnandolo con un buon bicchiere di vino.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Primo piatto | pasta con crema di peperoni -VIDEO-

Come preparare la pasta ai 4 formaggi e speck | il video tutorial

Per preparare la pasta ai 4 formaggi e speck, avrete bisogno di:

100 grammi di speck (unica fetta )

400 grammi di fusilli

80 grammi di gorgonzola dolce

80 grammi di taleggio

100 grammi di parmigiano reggiano da grattugiare

100 grammi di groviera da grattugiare

150 grammi di latte intero

50 grammi di panna fresca

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale fino quanto basta

Preparare questa pasta ideale per chi ama i formaggi, sarà semplice. La prima cosa da fare sarà quella di eliminare la crosta al gorgonzola e tagliarlo a pezzi. Così anche con il taleggio. In una pentola si verseranno il latte e la panna e quando saranno caldi si immergeranno il gorgonzola e il taleggio e si uniranno anche il resto dei formaggi grattugiati. Il tutto si lascerà sciogliere a temperatura bassa fino ad ottenere una crema. Nel frattempo la pasta cuocerà in acqua salata. Mentre la pasta cuoce si potrà tagliare a cubetti sottili lo speck e lo si farà rosolare in una padella con un filo d’olio. Quando sarà pronto, se ne metterà un poco da parte per decorare il piatto.

Una volta pronta la pasta, si verserà nella padella dove si è rosolato lo speck e vi si aggiungerà la crema ai 4 formaggi. Dopo aver impiattato si potranno aggiungere dei cubetti di speck croccante sulla pasta da servire.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Come fare la carbonara cremosa e perfetta: ricetta alla romana e non