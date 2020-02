Primo piatto | pasta con crema di peperoni -VIDEO

Se siete degli amanti dei primi piatti ma cercate un’idea fresca sfiziosa, ecco la ricetta della pasta con crema dei peperoni, dei paccheri cremosi davvero ottimi.

La bella stagione sta per arrivare e in commercio si cominciano a trovare dei gustosi peperoni. Ecco una ricetta che conquisterà tutti al primo assaggio, un primo piatto semplice da preparare ma davvero gustoso, la pasta con crema di peperoni. Dei paccheri cremosi dal gusto deciso ideali da servire per un pranzo veloce che piacerà a tutta la famiglia.

I peperoni che si useranno per la ricetta saranno quelli rossi, perfetti per creare il condimento di un primo piatto a cui regaleranno sapore e colore. Ma scopriamo come preparare questa deliziosa ricetta!

Primo piatto | come preparare la pasta con la crema di peperoni | il video tutorial

Per preparare la pasta con la crema di peperoni, avrete bisogno di:

350 grammi di paccheri

2 peperoni rossi

100 grammi di ricotta

100 ml di latte

1/2 cipolla

prezzemolo quanto basta

olio extra vergine di oliva quanto basta

sale quanto basta

La prima cosa da fare per preparare la gustosa pasta con la crema di peperoni sarà lavare e tagliare i peperoni a pezzetti e metterli in una ciotola. In una padella mettere un giro di olio evo e la cipolla tagliata a pezzettini. Far soffriggere e aggiungere i peperoni aggiungere il sale girare i peperoni mentre si aggiunge dell’acqua. A questo punto si potrà mettere il coperchio e lasciar cuocere i peperoni per circa 8 minuti.

Quando i peperoni risulteranno cotti e morbidi si potranno mettere a cuocere i paccheri e nel frattempo passare i peperoni in un mixer aggiungendo della ricotta e del latte per ottenere una crema. La crema ottenuta andrà versata nella stessa padella di cottura dei peperoni. Scolare la pasta al dente e versarla nella crema di peperoni. Non resta che impiattare e spolverare con del prezzemolo fresco.

