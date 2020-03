Coronavirus | mascherine | attenzione ad usarle in modo corretto

Le mascherine protettive usa e getta sono attualmente introvabili. Per coloro hanno la fortuna di averne in casa ecco come utilizzarle in modo corretto per preservare la salute di se stessi e di tutta la famiglia.

Il Coronavirus è nei nostri giorni e con il passare del tempo sta entrando nella nostra mente rendendola protagonista di un trauma con cui potremmo far i conti per molto tempo, anche dopo la fine di questo incubo, che speriamo cessi presto.

A cambiare sono per prime le nostre abitudini di vita, in un’Italia in ‘quarantena’ e soprattutto dopo le ultime disposizioni espresse in una diretta Facebook del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la mascherina protettiva è diventato un bene di prima necessità e attualmente risulta introvabile anche su piattaforme di e-commerce importanti.

Per tutti coloro hanno la fortuna di averne una piccola scorta, sarà bene conoscere il modo di poterle sfruttare al meglio e soprattutto utilizzarle in modo corretto, per assicurare sia a loro stessi che alla propria famiglia la doverosa protezione.

A spiegare come utilizzare in modo corretto la mascherina, il chimico del Cnr Matteo Giudotti che ha rilasciato un’intervista a Adnkronos.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Coronavirus | La Vitamina C è una cura naturale? La verità scientifica

Mascherine protettive per Coronavirus | come sfruttarle al meglio e utilizzarle in modo corretto

La mascherina protettiva usa e getta ai tempi del Coronavirus è diventata l’unico mezzo in grado di farci compiere quei minimi spostamenti necessari durante la quarantena in modo sicuro. Il virus infatti si insinua attraverso naso, bocca e occhi e per questo oltre ad indossare la mascherina usa e getta, sarà bene non toccarsi mai queste parti sensibili con le mani, almeno prima di averle lavate in modo perfetto e disinfettate.

Indossando la mascherina ci si potrà recare presso un supermercato a fare dei rifornimenti alimentari per la famiglia, in farmacia o al lavoro, per coloro hanno necessità comprovate e viaggiano muniti di autocertificazione.

Questo dispositivo però deve essere utilizzato in modo corretto per assicurare protezione e soprattutto per poter essere usata più di una volta, magari durante una giornata in cui si fa un viaggio andata e ritorno, avendo delle accortezze. Questo è quello che il chimico dello Scitec Cnr Matteo Guidotti ha consigliato durante un’intervista rilasciata ad Adnkronos sull’utilizzo corretto della mascherina:

“Le mascherine nascono come dispositivi ‘usa e getta’ ma in questa circostanza è complesso consumarne troppe, ciò che va fatto è non introdurla in casa quando si rientra dall’esterno, maneggiarla con prudenza, non poggiarla su tavoli o superfici”

All’esterno della mascherina, sarebbero infatti trattenuti eventuali patogeni che con la mascherina potrebbero essere introdotti in casa ed essere pericolosi per il resto della famiglia.

Il Coronavirus non vincerà questa battaglia, soprattutto se tutti rispetteranno le regole imposte dal governo per la sicurezza di tutti.

(Fonte intervista: Adnkronos)

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Juventus | Il calciatore Daniele Rugani positivo al Coronavirus – VIDEO