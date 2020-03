Coronavirus | ecco le aziende che donano servizi digitali gratuiti

In questo momento storico, in cui il nostro paese è stato colpito dal Coronavirus, sono molte le aziende italiane che si sono prodigate in solidarietà. Ecco le aziende che donano servizi digitali gratuiti.

Il Coronavirus ci ha costretti tutti ad una quarantena forzata per preservare la salute di tutti gli italiani e soprattutto delle categorie più deboli come i malati e gli anziani. Ovviamente il mondo digitale risulta essere ancor di più una delle fonti primarie di comunicazione ed intrattenimento. La solidarietà diventa anche digitale e moltissime aziende, grazie ad un’iniziativa del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano, hanno messo a disposizione dei servizi gratuiti per tutti i cittadini, sia nel campo delle offerte telefoniche ma anche per quanto riguarda l’intrattenimento.

Tutte le offerte digitali sono visibili nel sito del governo alla sezione solidarietà digitale. Di seguito vi elencheremo le offerte e le modalità di attivazione.

Sono moltissime le aziende che a seguito dell’avvento del Coronavirus hanno deciso di elargire della solidarietà digitale e offrire dei servizi gratuiti per tutti i cittadini. Le offerte sono consultabili nel sito del governo .

Durante le ultime ore il governo a tenuto a precisare in un avviso che:

“A causa della grande risposta all’iniziativa sulla solidarietà digitale e alle centinaia di offerte che stanno arrivando in queste ore, l’istruttoria e la pubblicazione potrebbero richiedere qualche giorno. Ci scusiamo per l’attesa”

Ecco di seguito le offerte principali che le aziende hanno messo a disposizione dei cittadini:

Connexia

Connexia è una piattaforma di smart Working Webex che metterà a disposizione ad uso gratuito i propri servizi per due settimane. Per attivare il servizio mandare una mail all’indirizzo [email protected]

Wind Tre

Dalla seconda metà di marzo la compagnia telefonica metterà a disposizione di tutti i clienti mobili ricaricabili, 100 giga per 7 giorni. Non bisognerà attivare il servizio poiché tutti i clienti verranno avvisati via sms.

Amazon Web Service

La società mette a disposizione di pubbliche amministrazioni, organizzazioni non governative e no profit, startup e Imprese colpite dall’avvento del Coronavirus i servizi di cloud computing. Per aderire compilare il form sulla pagina di amazon Web Service.

Tim

Tim mette a disposizione GB illimitati per un mese a tutti i clienti con un bundle dati attivo. Chiamate illimitate verso tutti fino a fine Aprile per tutti i clienti che non hanno le chiamate incluse. Per aderire attivare l’offerta sul sito della Tim.

Vodafone

Vodafone business offre a tutte le aziende, P.IVA ed istituzioni italiane per facilitare il lavoro da remoto un mese illimitato di utilizzo della connessione dati per tutte le sim voce. L’attivazione è automatica e il mese decorre dalla data di ricezione dell’SMS.

Weschool Tim

La piattaforma di Tim per la classe digitale che permette ai docenti di portare la classe oni line. Per usare gratuitamente la piattaforma consultare www.weschool.com.

Helbiz

La società offre 25.000 corse gratuite con i mezzi Helbiz nelle città di Milano, Torino, Roma e Verona. Le corse gratuite saranno valide fino al 4 aprile. Per aderire inserire il coupon nell’App distantimauniti.

Infinity

La piattaforma video di Mediaset, mette a disposizione ben due mesi di prova gratuita. A partire dal 7 marzo tutti coloro si registreranno su infinity.it potranno usufruire del servizio.

Vodafone

Vodafone offre giga illimitati per gli studenti tra i 14 e i 26 anni. Per aderire chiamare il 42100.

Per consultare l‘offerta completa e aggiornata dei servizi gratuiti consultare il sito www.soliderietadigitale.agid.gov.it.

