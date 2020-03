Juventus | Il calciatore Daniele Rugani è risultato essere positivo al test del Coronavirus

Il calciatore della Juventus Daniele Rugani è positivo al coronavirus. Lo sportivo, nonostante non abbia riscontrato i sintomi tipici del virus che sta piegando il bel paese, è risultato essere positivo e rappresenta il primo caso di malattia per tutta la serie A.

La società sportiva ci ha tenuto a precisare che, non appena venuta a conoscenza della notizia, ha subito adottato le misure richieste dagli organi dello stato.

La Juventus, infatti, sta attivando tutte quelle procedure relative alla pratiche dell’isolamento, fornendo tutti i nominativi delle persone che, per un motivo o per un altro, sono entrate in contatto con il giovane calciatore.