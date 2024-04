Protezione solare per capelli che non unge, come riparare la tua chioma dai danni del sole

Contiene link di affiliazione.

Sapevi che anche i capelli vanno protetti dai raggi del sole? Ebbene sì, se non vuoi bruciarli, spezzarli e rovinarli, ti consiglio vivamente di utilizzare una crema solare protettiva che li ripara dagli effetti dannosi dei raggi solari, solo così non correrai il rischio di sembrare una vecchia scopa al termine dell’estate o di una vacanza al mare. L’esposizione prolungata al sole può creare danni difficilmente riparabili alla tua chioma, come prima cosa i fusti iniziano a perdere la cheratina e praticamente ti sembrerà di avere della paglia al posto di quella che un tempo “fu” la tua splendida capigliatura.

Utilizzare un buon prodotto rientra tra le strategie per salvare i capelli in estate, se poi i tuoi sono tinti o hanno meches o schiariture varie non puoi permetterti il lusso di non proteggerli, altrimenti a fine vacanza oltre ad avere una chioma secca – che sembrerà un cespuglio d’erbaccia – avrai anche un colore scolorito se non addirittura scambiato. Ti è mai capitato di vedere qualcuno con i capelli tendenzialmente arancioni alla fine dell’estate? Quella sarà stata una persona che non ha pensato a proteggersi.

Protezione solare per capelli che non unge, la scelta ideale per salvare la tua chioma al sole

Avrai capito che se vuoi conservare una chioma idratata e in forma dovrai assolutamente proteggerla dal sole con una crema protettiva, probabilmente penserai che sia un prodotto che unge e crea quell’effetto sporco che è davvero antiestetico, purtroppo alcune soluzioni hanno questo “effetto collaterale”. Proprio per questo il mio consiglio è acquistare un prodotto che specifichi in modo chiaro che non unge ma ripara in modo efficace i capelli dai danni dei raggi UV ma anche del sale, del cloro e della sabbia, così avrai la certezza che ciò che stai comprando non ti faccia brutte sorprese, ancor peggio se sei in vacanza e non hai voglia di passare le ore sotto la doccia per togliere quella patina unta.

Il mio suggerimento per stare sicuri è la crema solare Kérastase Soleil studiata proprio per proteggere i capelli dai danni che diversi fattori possono causare, indebolendoli inesorabilmente con la conseguenza che saranno gravemente sfibrati e danneggiati e nel peggiore dei casi – non così tanto insolito – tenderanno a cadere. Siamo davanti a un prodotto che è una vera garanzia, in primis perché è stato creato da un’azienda che è leader nel settore dei cosmetici e in secondo luogo perché è frutto di diversi studi fatti sulla salute del capello. E’ un trattamento professionale che non unge quando viene applicato – già solo questo dovrebbe spingere a sceglierlo al posto di altri – e unisce la combinazione di tre principi attivi, un filtro UV, acqua di cocco e Vitamina E.

Applicare questa crema solare quando sarai al mare o in piscina ti aiuterà a donare una nutrizione profonda a tutta la capigliatura, che acquisirà anche una maggiore brillantezza, i capelli non solo saranno protetti ma anche “curati”, saranno visibilmente più idratati che in precedenza e al tatto molto più morbidi. Se stai pensando che un prodotto del genere costerà una vera fortuna dovrai ricrederti, certamente non te lo regalano, ma il costo è abbordabile considerato che ti durerà a lungo, ci aggiriamo su una cifra che varia dai 29 ai 32 euro. Per completare l’effetto protettivo e, come abbiamo detto, curativo, ti suggerisco lo shampoo Bain Aprés Soleil Kérastase, che aumenterà l’idratazione della crema solare e al contempo ti aiuterà ad eliminare i residui di sale, cloro e sabbia e illuminerà tutta la tua capigliatura.

