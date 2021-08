By

Per chi vuol mantenere i capelli protetti dal sole e dall’azione dei raffi UVA, esistono delle strategie economiche, efficaci e del tutto inaspettate.

I nostri capelli vengono messi a dura prova ogni giorno durante la stagione estiva ed in particolare durante le giornate in cui si vive un’esposizione diretta ai raggi del sole, soprattutto durante le vacanze al mare, quando oltre ai raggi solari, i capelli debbono fare i conti con la salsedine che provoca un forte disseccamento della fibra capillare.

Esistono molti prodotti, anche naturali che riescono a proteggere i capelli con ottime prestazioni ma esistono altrettante strategie per mantenere i capelli protetti dal sole, che non prevedono l’applicazione di nessuno cosmetico specifico.

L’evoluzione della protezione solare, passa attraverso un procedimento puramente meccanico. I capelli potranno essere infatti protetti nel senso letterale del termine, scopriamo come.

Capelli protetti al sole: come proteggerli in modo semplice e naturale

I capelli dovranno essere particolarmente coccolati durante l’estate e dovranno essere sottoposti a lavaggi frequenti ma delicati, con l’applicazione costante di balsami e maschere trattamento che regalino loro idratazione e nutrimento lasciandoli sempre morbidi, setosi e forti.

Esistono poi degli spray protettivi che si possono anche preparare in casa con dei rimedi naturali, ma per tenere i capelli protetti la soluzione migliore sarà sempre quella di coprirli, magari dopo averli raccolti.

Cappelli, foulard o turbanti che oltre a rappresentare uno splendido accessorio davvero glamour, riescono a proteggere sotto il loro tessuto i capelli dall’azione dei raggi solari.

Vi basterà scegliere lo stile di copricapo che più vi si addice per essere sempre in ordine, bellissime e con i capelli protetti.

Oltre ai cappelli e ai foulard esistono delle acconciature perfette per raccogliere i capelli come per esempio le trecce, vero ‘must have’ di stagione nella versione doppie trecce attaccate alla testa o anche la classica con le mini treccine stile afro.



Lo chignon sarà sempre ricco di fascino e adatto a chi desidera sfoggiare uno stile ricercato anche in spiaggia.