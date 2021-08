Mariasole Pollio è una giovane attrice, nota sopratutto per aver recitato in Don Matteo. Scopriamo tutto ciò che la riguarda, dalla carriera alla vita privata.

Mariasole Pollio è sia un’attrice che una yotuber. Amatissima dai giovani, recentemente si è fatta notare attraverso Battiti Live, condotto insieme ad Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Classe 2003, in passato ha recitato nella fiction Don Matteo. Ma chi è veramente questa giovanissima che in poco tempo è riuscita a farsi notare? Scopriamo tutto, dalla sua vita privata, alla carriera, fino ad un gossip ingombrante che l’ha riguardata da vicino.

Nome: Mariasole Pollio

Data di nascita: 18 Luglio 2003

Luogo di nascita: Napoli

Età: 18

Altezza: 165 cm

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Youtuber, attrice, conduttrice

Account social: Instagram @mariasole_pollio

Mariasole Pollio è una giovanissima youtuber e attrice che in poco tempo è riuscita ad attirare l’attenzione dei media, imponendosi sempre di più sul piccolo schermo.

Energica e con tanta voglia di raccontarsi, ha un’attività molto accesa sui social attraverso i quali si racconta ogni giorno.

Amante della recitazione, ha iniziato a studiare teatro già a soli tre anni, proseguendo poi con la scuola di cinema. A soli 13 anni ha aperto il suo canale youtube attraverso cui è stata notata da Francesco Facchinetti che le ha procurato un ruolo in Don Matteo dove ha interpretato la giovane Sofia ottenendo un discreto successo.

A ciò è seguita la partecipazione al film “Se son rose” al fianco di Leonardo Pieraccioni. Mentre negli ultimi tempi si è fatta notare per la partecipazione come inviata a Battiti Live. Una carriera in costante ascesa, quindi, per la quale Mariasole sembra impegnarsi a fondo, curando con attenzione sia il profilo social che tutto ciò che la riguarda.

A tal proposito è molto nota sia su Instagram dove mostra la sua vita attraverso diversi scatti che su tiktok. Mentre, anche se non più attiva, non si può dimenticare la sua nascita come youtuber. Infine, va ricordato che ha anche scritto un libro dal titolo “Oltre” ed edito da Mondadori.

Mariasole: fidanzato e vita privata

Nonostante il successo, Mariasole al momento vive ancora nella sua città natale. Della sua vita privata non si sa molto.

Secondo alcuni, la sua amicizia con Valerio Mazzei (cantante) da tempo nota sarebbe qualcosa di più. Di certo però non c’è nulla se non, appunto, un rapporto che entrambi considerano speciale.

Mariasole Pollio e Federico Rossi: solo un gossip o la loro è una vera storia?

Recentemente, Mariasole Pollio è stata al centro di un gossip molto ingombrante che l’ha associata a Federico Rossi. Tutto è nato da un post comprensivo di una foto che li ha immortalati insieme.

A ciò è stato collegato il fatto che entrambi abbiano partecipato alle registrazioni di Battiti Live e che sui social si sono scambiati diversi commenti, mostrando una certa complicità che avrebbe insospettito i fan. Al momento, però, nessuno dei due ha commentato questo gossip, motivo per cui non è dato sapere se la cosa corrisponde o meno alla verità.

Mariasole Pollio oggi

Oggi Mariasole Pollio vive ancora a Napoli dove recita e si impegna nella sua carriera. Tra le ultime esperienze, c’è appunto quella di Battiti Live. Riguardo gli studi, da ultime notizie pubblicate su youtube sembra che studi privatamente e che in questo modo sia riuscita finora a conciliare studio e lavoro. Per il resto non ci sono molte novità a riguardo.