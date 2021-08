Importanti novità in arrivo a Beautiful, Brooke pronta a buttare fuori di casa Ridge. Ecco cosa succederà nella saop americana

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni italiane di Beautiful: ecco cosa succederà tra Brooke e Ridge

In arrivo le puntate italiane di agosto di Beautiful e nel giro di pochi giorni l’attenzione che fino ad ora si è concentrata sul colpo di testa di Sally Spectra si riverserà su tutt’altra trama. Anche negli episodi in onda su Canale 5 è imminente infatti l’uscita di scena di Courtney Hope, l’attrice che in questi anni ha dato vita al personaggio della giovane Sally, ma i telespettatori americani hanno poi ritrovato stesso ruolo e stessa interprete in Febbre d’amore (noi italiani non avremo tale possibilità, visto che da noi “Febbre” non viene più trasmessa da tanto tempo).

Il fulcro degli episodi trasmessi nel Belpaese sarà lo strano matrimonio contratto da Ridge e Shauna a Los Angeles, di cui lui praticamente non ricorda nulla.

Queste nozze comunque porteranno tanto scompiglio tra i Forrester, anche perché Ridge non rammenterà neanche di aver ordinato a Carter di depositare le carte per il divorzio da Brooke Logan. Comunque sia, il complotto ordito da Quinn e Shauna sarà riuscito e ora la notizia del matrimonio bisognerà comunicarla in famiglia!

Eric sarà perplesso e turbato quando apprenderà l’accaduto, ma la reazione più attesa dal pubblico è ovviamente quella di Brooke: la donna è sempre più speranzosa di poter recuperare il rapporto con l’uomo che ama e lo accoglierà entusiasta alla prospettiva di un nuovo inizio, ma lui la “fredderà” comunicandole di aver sposato Shauna Fulton.

A questo punto la Logan caccerà di casa Ridge.