La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Anticipazioni Una Vita: in arrivo una lieta notizia ad Acacias

Il grande giorno è arrivato. Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Una Vita assisteranno al matrimonio tra Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e il suo amato Emilio Pasamar (Josè Pastor). I due convoleranno a nozze nello stesso giorno di Camino (Aria Bedmar) e Ildefonso Cortes (Cisco Lara), ma avranno un destino decisamente diverso e più “allegro” rispetto ai compagni di cerimonia.

Emilio e Cinta si trasferiranno in Argentina a poche ore dalla celebrazione della loro unione. Come è già emerso nelle puntate in onda su Canale 5, la Dominguez dovrà cominciare quanto prima una tournée estera, motivo per il quale si congederà dai genitori Bellita (Maria Gracia) e Josè Miguel (Manuel Bandera), dal fratello Julio (Adrian Reyes) e dalla domestica Alodia (Abril Montilla).

I novelli sposi, insomma, abbandoneranno Acacias in tempi record, anche se prometteranno a tutti i loro cari che vi faranno immediatamente ritorno quando gli impegni lavorativi di Cinta saranno cessati. Tuttavia, nonostante la partenza, i telespettatori sentiranno parlare dei neo-coniugi Pasamar dopo pochissimo tempo.

Cinta infatti invierà un telegramma a Bellita, attraverso il quale comunicherà che lei ed Emilio sono in attesa del primo figlio! Piena di gioia per la notizia, la Del Campo correrà subito ad avvisare tutti i vicini e si intratterrà a parlare con la consuocera Felicia Pasamar (Susana Soleto) del nipote che condivideranno. E così, mentre Bellita e Josè Miguel organizzeranno una festa per tale avvenimento, un’altra coppia della telenovela si troverà a soffrire (seppur in maniera indiretta) proprio a causa della gravidanza di Cinta. Ovviamente, stiamo parlando di Camino e Ildefonso.