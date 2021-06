Federico Rossi, nuovo amore dopo Paola Di Benedetto? Proprio con lei sui social

Federico Rossi dopo la fine della storia con Paola Di Benedetto ha trovato l’amore? Il cantante è stato beccato con Lei.

Federico Rossi e Paola Di Benedetto avevano fatto sognare il pubblico con la loro bellissime storia d’amore, fatta di alti e bassi, che purtroppo qualche tempo fa è giunta a conclusione. Ad annunciare la rottura, definitiva, è stata la vincitrice del Grande Fratello Vip ha comunicato ai suoi fedeli sostenitori di essere tornata single, precisando che sono entrambi giunti a questa decisione di comune accordo e che non c’è stato alcun tradimento. In modo tale da non alimentare ulteriormente i gossip sul loro conto.

Il bel cantante, però, dopo la rottura dalla Di Benedetto, sembrerebbe aver già trovato una nuova compagna al suo fianco. O meglio: questo è quello che gli utenti della rete sospettano, visto che lo hanno beccato proprio con Lei.

Mariasole Pollio beccata con Federico Rossi: nuovo amore in vista?

Federico Rossi, come potete notare dalla foto pubblicata in fondo a questo articolo, riportata dall’influencer Deianira Marzano, è stato immortalato al fianco di Mariasole Pollio, noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Don Matteo.

Oltre alla nota fiction in Rai, Mariasole ha recentemente preso parte a Battiti Live, il programma condotto da Elisabetta Greograci, ed anche Federico ha preso parte alla registrazioni dello show per promuovere la sua nuova musica. Gli utenti della rete, oltre allo scatto pubblicato sui social, hanno notato anche una serie di scambi di commenti tra loro e sospettano che sia nato qualcosa e che non si tratti di una semplice amicizia, ma sarà realmente così?

Federico Rossi si è fidanzato dopo Paola Di Benedetto? Almeno per il momento i diretti interessati non hanno ancora commentato il gossip che li vede protagonisti e questa scelta non stupisce affatto i fan di lui, visto che durante il corso della sua carriera ha più volte dimostrato di non avere alcuna intenzione di far parte del mondo della cronaca rosa.