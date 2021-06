Seri problemi di salute con seno dolorante e coccige deviato per l’ex naufraga più discussa dell’Isola dei Famosi: arriva la sua frecciatina per gli autori. Ecco di chi si tratta.

Si sa, tornare dall’Isola dei Famosi non è sempre facile, anzi non lo è quasi mai. Tutti i naufraghi, chi più e chi meno, ritorna cambiato non soltanto interiormente ma anche emotivamente e fisicamente. A volte si tratta soltanto di qualche chilo in meno, come nel caso di Drusilla Gucci, Andrea Cerioli che hanno accusato il colpo e lo hanno dichiarato apertamente.

Altre volte si tratta di qualcosa di più serio e doloroso, basta ricordare l’esperienza di Elisa Isoardi e Brando Giorgi che hanno dovuto abbandonare l’edizione targata 2021 per alcuni problemi di saluti emersi durante la loro esperienza in Honduras. Ma non sono gli unici. Difatti, tornati in Italia anche altri naufraghi hanno riscontrato problemi più o meno gravi, stavolta a parlarne e raccontare la propria storia fatta di dolori e sofferenze è proprio lei: la naufraga più discussa dell’Isola, Fariba. Ecco che problemi ha riscontrato dopo l’Isola dei Famosi la madre di Giulia Salemi.

Fariba dopo l’Isola dei Famosi: ecco i problemi di salute dopo il reality

La persiana dell’Isola dei Famosi, Fariba, parla dei numerosi problemi di salute dopo il reality, alcuni dei quali piuttosto seri: “Non riesco più a lavorare, mi viene la tachicardia”. Fariba ha parlato anche delle dinamiche influenzate dal montaggio e dalla volontà degli autori: “Se hanno deciso che sei un rompiscatole, fanno vedere solo alcuni pezzi”.

Fariba Tehrani ha ancora diversi problemi di salute causati dall’Isola dei Famosi 2021 e, in un’intervista allo show di Giada De Miceli Non succederà più, su Radio Radio, ha anche tirato frecciatine agli autori del reality, che in un certo senso tenderebbero a “manipolare” il montaggio per le dinamiche del programma.

“Sto perdendo un sacco di tempo e soldi per fare visite, raggi, risonanza magnetica. Il seno mi fa male da piangere, non riesco neanche più a lavorare. Ho fatto un gioco honduregno con Matteo Diamante e gli arrivisti e ho ricevute botte di qua e di là. Per tutta la permanenza sono andata avanti con antidolorifici fortissimi. Il seno si è anche un po’ deformato e si sono incrinate due costole, infatti non potevo più giocare. Non avevo capito la gravità della cosa, avevo fitte ma pensavo fosse una cosa passeggera. Ad oggi ho ancora dei dolori, mi viene la tachicardia e mi manca il respiro. Ho anche il coccige deviato, quando andavo a prendere i tronchi scivolavo sulle foglie bagnate e cadevo, ma io sono forte e vado avanti anche con il dolore.” – dice ai microfoni della radio di Giada De Miceli.

“Prendendo gli antidolorifici non mi rendevo conto di quanto facesse male. L’Isola dei Famosi non la rifarei. Se penso ai mosquitos, alla pressione dei compagni e al non mangiare la rifarei, ma per questi danni che mi stanno quasi paralizzando no. L’Isola mi ha dato tanto, mi ha arricchito, ma mi ha rubato la salute. Questi sono i due dolori più importanti, ma ci sarebbe una lista che non sto a dire.

