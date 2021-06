“Chi l’avrebbe detto”: Mara Venier e il traguardo con Nicola Carraro che nessuno si aspettava

Mara Venier e Nicola Carraro hanno raggiunto insieme un importante traguardo che non si sarebbero mai aspettati di poter realizzare.

Mara Venier ha da poco concluso la messa in onda dell’ultima edizione di Domenica In. Il programma da lei condotto si è rivelato essere uno dei preferiti del pubblico del piccolo schermo. Tant’è che anche quest’anno ha collezionato veri e propri ascolti record. Tanto da spingere il Direttore della rete a convincere la zia più amata d’Italia a continuare anche per la prossima edizione la conduzione, visto che lei aveva dichiarato in più occasioni di voler lasciare il timone della trasmissione, ma fortunatamente ha cambiato idea.

Mara, quindi, si è riconfermata essere la regina indiscussa della domenica, ma oltre a questa importante vittoria per la sua carriera, nelle scorse ore ha festeggiato un altro traguardo importante, che fa riferimento alla sua vita privata. Quale? Lei e suo marito Nicola Carraro hanno festeggiato ben 15 anni di matrimonio e non sono mancate dolci dediche sui rispettivi profili social. Dediche che hanno emozionato, e non poco, gli utenti della rete.

Nicola Carraro e Mara Venier festeggiano 15 di anni matrimonio: le foto

Mara Venier, come potete vedere dal post inserito poco più in alto, ha pubblicato una foto del suo matrimonio ed ovviamente non è mancata una dedica, di poche parole me che arrivano dritte al cuore, all’uomo della sua vita. “Buon anniversario amore mio” ha esordito la regina della domenica sul suo profilo Instagram. “15 anni oggi, saranno 21 a settembre 😱chi l’avrebbe detto“ ha poi concluso, rivelando non solo un certo stupore per l’importante traguardo raggiunto, ma anche che a settembre saranno ben 21 anni che stanno insieme.

Ovviamente non è mancata nemmeno la dedica da parte di Nicola Carraro, marito di Mara Venier, che non solo ha pubblicato anche lui una foto risalente al momento delle loro nozze, foto che trovate in fondo a questo articolo, ma anche aggiunto delle dolcissime ed ironiche parole per sottolineare l’importanza del traguardo che insieme hanno raggiunto dopo tanti anni trascorsi insieme: “E oggi sono 15 anni di matrimonio più 6 di “fidanzamento” fa 21, Siamo maggiorenni” ha scritto, strappando un sorriso al popolo della rete che con affetto segue ormai da un po’ la loro bellissima storia d’amore.

Non sono mancate, dopo le rispettive dichiarazioni, gli auguri dei loro fedeli sostenitori ma sono comparse anche quelle dei personaggi più amati del piccolo schermo degli italiani, come ad esempio Gemma Galgani, protagonista indiscussa di Uomini e Donne, che ha scritto un dolce messaggio per questo lieto evento: “Gli incontri speciali avvengono, lo stesso i per i sentimenti, nascono quindi auguri ai vostri cuori innamorati ! ❤️” ha scritto la dama del Trono Over, che da sempre ha un debole per le storie d’amore a lieto fine, quelle che fanno sognare. “Un abbraccio – Gemma”.