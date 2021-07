Federico Rossi fa una gaffe a Battiti Live: le telecamere riprendono tutto

Federico Rossi, durante la presentazione del suo ultimo singolo, ha fatto una terribile gaffe durante la diretta di Battiti Live.

Federico Rossi, dopo la separazione artistica da Beniamino Mascolo, ha iniziato la sua carriera da cantante solista e nelle scorse ore si è esibito a Battiti Live con il suo nuovo singolo, Non è mai troppo tardi, un brano che incoraggia il suo fedele pubblico a non perdere mai la speranza e di credere fino in fondo in qualsiasi cosa si faccia perché non è mai troppo tardi per vivere la propria vita come si desidera.

Durante il corso dell’esibizione, l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto ha fatto una gaffe in diretta. Le telecamere di Italia 1 hanno ovviamente ripreso il tutto e nel giro di pochi minuti la scena è diventata virale sul web.

Battiti Live: Federico Rossi inciampa durante l’esibizione su Italia 1

Ma che cosa è successo? Federico Rossi a Battiti Live stava presentando il suo nuovo singolo e per l’occasione, oltre a padroneggiare il palco di Italia 1, ha deciso di raggiungere il pubblico. Quel pubblico che tanto bramava di poter incontrare di nuovo, visto che la pandemia ha bloccato per diverso tempo i concerti e le esibizioni dal vivo, per sentire da vicino il loro calore. Peccato che mentre si sia avvicinato ad una sua fan questa sia caduta dagli scalini e non appena lui ha lasciato la postazione per tornare sul palco è accaduta più o meno la stessa cosa.

Il cantante non ha appena lasciato i suoi fedeli sostenitori per ritornare sul palco, infatti, stava inciampando cadendo durante il tragitto. La scena, come già anticipato, non è di certo sfuggita all’occhio vigile delle telecamere che ha ripreso la gaffe di Federico Rossi a Battiti Live mandandola su Italia 1.

La clip, nel giro di qualche secondo, è subito diventata virale e non sono mancate le battute e i meme su quel momento e c’è chi perfino suppone, in maniera del tutto ironica, ovviamente, che l’ex di Paola Di Benedetto lo abbia fatto di proposito per non lasciare che la sua fan “cadesse da sola”.

LA RAGAZZA DIETRO FEDE CHE È CADUTA DALLE SCALE E LUI CHE PER CORRERE STAVA FACENDO UN BEL VOLO: MUOIO #battitilive pic.twitter.com/jjHxdt94dD — trashtvstellare (@trashtvstellare) July 1, 2021

Federico Rossi, in un modo o nell’altro, ha trovato il modo per attirare l’attenzione del pubblico del piccolo schermo e non su di lui. Considerato che ha voluto vedere e rivedere la sua performance per cogliere di nuovo la caduta in diretta su Italia 1 .