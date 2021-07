Stefano De Martino, il cuore torna a battere: Madre Natura al posto di Belen, che spettacolo!

Stefano De Martino ha trovato di nuovo l’amore dopo Belen Rodriguez: la sorella gli avrebbe presentato quella giusta!

Stefano De Martino, da un anno a questa parte, dopo che ha interrotto per la seconda volta consecutiva la sua relazione con Belen Rodriguez, era diventato ufficialmente lo scapolo d’oro per eccellenza. Il conduttore di Stasera tutto è possibile ha confidato di aver messo il cuore standby e di essersi preso una pausa dalla religione delle donne, nonostante ciò durante il corso di questi mesi non sono mancate le continue indiscrezioni e gossip, sempre smentiti e a volte ignorati, sulla sua vita sentimentale.

Soprattutto nelle scorse ore da quando il portale Very Inutil People ha rivelato in anteprima che il cuore dell’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi non è più libero. In quanto Lei gli avrebbe rubato il cuore da un pezzo. Tant’è che lui la starebbe corteggiando da settimane e settimane. Di chi stiamo parlando?

Di Paola Di Benedetto! Dopo la storia con il cantante Federico Rossi, Paola sembrerebbe essere la nuova fiamma di Stefano De Martino!

Paola Di Benedetto fa colpo su Stefano De Martino: il gossip impazza

Stefano De Martino, secondo quanto trapelato in rete, avrebbe da tempo messo gli occhi sull’ex Madre Natura e a fargliela conoscere sarebbe stata sua sorella, da tempo sua amica. Stefano l’avrebbe corteggiata in maniera serrata e in un primo momento Paola Di Benedetto non ne avrebbe voluto sapere. Fin quando lei non avrebbe ceduto alle sue avances e lasciatesi conquistare dal fascino del partenopeo avrebbe iniziato a frequentarlo da settimane.

Stefano e Paola, almeno per il momento, non hanno confermato o smentito tale frequentazione, ma sicuramente nel corso delle prossime settimane si farà maggiormente chiarezza sul loro rapporto. Anche se nelle scorse settimane erano stati beccati insieme, in barca a scambiare qualche chiarriera, ma sempre in compagnia della sorella di lui che avrebbe svolto il ruolo di Cupido ed insistito affinché tra i due nascesse qualcosa. Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, ci avrà visto lungo e capito fin da subito che tra i due potesse venir fuori qualcosa di bello?

Chissà che cosa ne penserà l’ex di lei. Anche se di recente anche lui sembrerebbe aver voltato pagina, trovando l’amore al fianco di un volto tv che sembrerebbe somigliare, e non poco, la Di Benedetto.

Stefano dopo Belen Rodriguez è pronto a tornare ad innamorarsi di nuovo? I suoi fedeli sostenitori non augurano nient’altro che la sua felicità. Staremo a vedere.