E’ più facile perdere peso in estate, è un dato di fatto! Diamo una bella sforbiciata ai chili di troppo senza neppure accorgercene. La parola agli esperti!

L’estate è iniziata, pronte per la prova costume? Siamo reduci da oltre un anno di divieti e restrizioni. Abbiamo avuto una vita più sedentaria, tra smart working, mezze giornate passate sul sofà e i piaceri della tavola!

Le conseguenze ci sono e, soprattutto, si vedono! Girovita, fianchi e cosce sono un cruccio tipico di noi donne. Diciamoci la verità, quasi tutte abbiamo messo su un po’ di peso. I periodi di lockdown ci hanno danneggiato. Per gli esperti, gli italiani sono aumentati in media di 4-5 kg.

Ma tutto questo non deve scoraggiarci. Abbiamo un alleato prezioso che può aiutarci: è l’estate! In questo periodo dell’anno, più che in altri, è meno faticoso perdere peso. Non c’è un motivo in particolare che spieghi questa migliore predisposizione. Piuttosto, bisogna parlare di concause favorevoli che agevolano il processo di dimagrimento.

Vediamo insieme quali sono i fattori che influiscono positivamente sul nostro corpo, facendoci ritrovare una silhouette più armonica. Non è troppo tardi! Facciamo ancora in tempo a rimediare prima di partire per le vacanze!

Perdere peso d’estate costa meno fatica: ecco perché!

Non esiste il manuale perfetto per perdere peso velocemente. Ogni corpo hai i suoi tempi. Certo, un’alimentazione sana ed equilibrata gioca un ruolo chiave, soprattutto se abbinata all’attività fisica.

Scopriamo insieme quali sono le concause in grado di fare miracoli, facendoci perdere peso senza troppa fatica. Le elenchiamo tutte di seguito!

Cambio di stagione – E’ il primo fattore importante che ci strizza l’occhio. Con l’inizio delle bella stagione le giornate si allungano e siamo in attività più del solito. Tutto questo ha benefici enormi per il corpo; significa bruciare più calorie grazie anche al sudore.

– E’ il primo fattore importante che ci strizza l’occhio. Con l’inizio delle bella stagione le giornate si allungano e siamo in attività più del solito. Tutto questo ha benefici enormi per il corpo; significa bruciare più calorie grazie anche al sudore. Alimentazione più salutare – D’estate preferiamo cibi più freschi e leggeri, facili da digerire. Certo, facciamo fatica a resistere alla tentazione di un buon gelato, ma non è detto che sia un male assoluto. Si tratta di un alimento nutriente, ma non per forza da etichettare come ‘bomba calorica’. Pensa che in 100 grammi di gelato alla frutta ci sono circa 100 calorie. Non male davvero!

Pensare positivo – Sembra quasi una missione impossibile per il periodo che stiamo vivendo. La pandemia ha messo a dura prova il nostro equilibrio psico-fisico. Ma, se vogliamo dimagrire, dobbiamo sforzarci di essere più ottimisti.

– Sembra quasi una missione impossibile per il periodo che stiamo vivendo. La pandemia ha messo a dura prova il nostro equilibrio psico-fisico. Ma, se vogliamo dimagrire, dobbiamo sforzarci di essere più ottimisti. L’aiuto di un esperto – E’ fondamentale, soprattutto quando l’impegno e la buona volontà sembrano non bastare. Per molte persone non è facile perdere peso, e poco cambia che sia estate. I primi 3-4 chili vanno via subito ma, poi, quasi sempre c’è uno stop! Ed ecco che allora l’aiuto del nutrizionista è fondamentale per capire come raddrizzare il tiro.

C’è un altro aspetto da considerare, non di poco conto. Parliamo del riposo notturno, che non è mai sostituibile con la cosiddetta pennichella pomeridiana. Studi e ricerche autorevoli hanno dimostrato che dormire bene aiuta a dimagrire.

La durata ottimale del sonno per la maggior parte delle persone va dalle 7 alle 8 ore per notte. Meno si dorme e più è alta la probabilità di avere problemi di sovrappeso o di obesità (nei casi più gravi).

Se hai qualche chilo di troppo, fai ancora in tempo a rimediare. Con la dieta giusta, un buon programma d’allenamento e lo spirito giusto, complice anche l’estate, ritroverai una forma smagliante. Fidati di noi!