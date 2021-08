Novità strepitosa in arrivo per i Maneskin: la band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas pubblica un video e scatena l’entusiamo dei fan.

Con un video pubblicato sulle proprie pagine social, i Maneskin scatenano l’entusiasmo dei fans. La band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas potrebbe presto regalare ai fans una collaborazione internazionale con una vera e propria star americana.

Se state pensando, però, a Miley Cyrus con cui hanno cominciato a scambiare messaggi sui social e con cui sogna di collaborare Damiano che accetterebbe volentieri anche di lavorare con Harry Styles, siete fuori strada.

La star internazionale con cui i Maneskin potrebbero collaborare non è coetanea dei quattro musicisti romani, ma è una vera e propria icona del rock.

Maneskin, collaborazione con Iggy Pop? Il video scatena l’entusiasmo dei fans

Sta per arrivare una collaborazione tra i Maneskin e Iggy Pop, la voce del gruppo rock americano degli Stooges? A scatenare i rumors sono stati Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che, dopo aver annunciato la cancellazione del live in Belgio per la tendinite alla mano di Ethan, hanno spiazzato i fans pubblicando un video che anticipa ciò che potrebbe accadere molto presto.

LEGGI ANCHE—>Damiano e Victoria dei Maneskin: ecco come li hanno beccati a Roma

“Keep an eye on this. Soon Iggy Pop”, cioè “Tienilo d’occhio, presto Iggy Pop”si legge nella didascalia che accompagna il video che è stato ricondiviso da tutti e quattro i componenti della band. Victoria, inoltre, nel pubblicare il post tra le proprie storie, non ha nascosto il proprio entusiasmo. “Punk daddy”, ha scritto Victoria. Nel video, Iggy Pop saluta i quattro giovani musicisti con un “ciao”. Il filmato è stato anche ricondiviso dallo stesso rocker americano tra le storie di Instagram.

LEGGI ANCHE—>Ethan dei Maneskin commuove: la rivelazione in diretta

Per il momento, non si sa ancora il motivo che ha portato i Maneskin e Iggy Pop ad entrare in contatto. Arriverà davvero una collaborazione? I fan, nel frattempo, non trattengono l’entusiasmo di fronte a quella che sarebbe una collaborazione internazionale importantissima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Tra i tanti commenti spunta anche quello di Fabrizio Ferraguzzo, il nuovo manager, che ha lasciate una serie di emoticon infiammate.