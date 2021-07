Riparare i capelli danneggiati dalle abitudini estive è ormai una necessità comune a moltissime donne, soprattutto se i capelli si presentano già stressati da tinte e decolorazioni. Ecco una maschera naturale che restituirà ai vostri capelli un aspetto sano e luminoso.

Se siete tra le donne seriamente preoccupate per il danno che l’azione della salsedine, del cloro, dei raggi solari e dei lavaggi frequenti causa ai capelli, ecco qualche consiglio per mantenere i capelli sani e protetti e la ricetta di una maschera miracolosa che ristrutturerà, nutrirà e condizionerà i vostri capelli in modo incredibile.

Riparare e proteggere i capelli in estate: la perfetta beauty routine

Si dovrà rinunciare a bagnare i capelli durante un rilassante bagno in mare o in piscina durante l’estate? Assolutamente no, basterà seguire una hair beauty routine specifica per proteggerli e coccolarli.

Lo shampoo che dovrà molto spesso essere applicato ogni giorno per detergere i capelli, dovrà essere scelto con una formulazione super nutriente e dovrà essere sempre diluito con acqua prima dell’utilizzo. Questa operazione non influenzerà negativamente sulla riuscita della detersione anzi, permetterà al cuoio capelluto di essere deterso alla perfezione senza rovinare le lunghezze.

Il balsamo riparatore e districante dovrà essere sempre utilizzato e prima di ogni giornata vissuta in spiaggia o in piscina, dovrà essere applicato sui capelli uno spray protettivo che formi un film attorno al bulbo capillare preservandolo dai danni.

La maschera trattamento ristrutturante per capelli da provare assolutamente!

Gli ingredienti:

-Metà avocado

-Mezza banana

-Un uovo intero

-2 cucchiaini di aceto balsamico

-2 cucchiaini di olio extravergine di oliva

-1 cucchiaino di olio di peperoncino

-Una spolveratina di cannella

-10 gocce di Olio essenziale di Limone

-10 gocce di Olio essenziale di Rosmarino

I rimedi naturali sono sempre degli ottimi alleati della nostra bellezza e anche di quella dei capelli. Ecco come preparare una maschera ristrutturante per capelli a base di avocado e banana, un trattamento che sarà economico, semplice da preparare ma eccezionale per quel che riguarda il risultato sui capelli.

Non vi resta che seguire tutte le indicazioni e conoscere gli ingredienti per ritrovare capelli sani, forti e luminosi!