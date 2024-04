Kate Middleton, spunta un amore segreto di cui nessuno sapeva nulla

L’attenzione verso Kate Middleton aumenta sempre di più. Adesso spunta fuori un amore segreto che nessuno conosceva.

Indubbiamente Kate Middleton e l’erede al trono William hanno da sempre rappresentato la coppia perfetta e ideale per rivestire il loro ruolo, e sono entrambi molto amati dai sudditi.

In modo diverso, anche Harry e William si sono costruiti la loro popolarità, ma il popolo britannico ritiene Kate e William i reali perfetti. Della principessa del Galles è sempre stata enfatizzata la classe, l’eleganza, la semplicità e l’integrità. Ma di recente sono spuntate numerose indiscrezioni e persino dichiarazioni da parte di Kate stessa, che stanno rivelando sfumature sulla sua vita e sulla sua personalità prima sconosciute.

Cosa ha detto Kate Middleton del suo “amore segreto”: ecco le ultime indiscrezioni e la confessione

Per sua stessa ammissione, la Principessa del Galles ha subito un profondo shock derivante dalla diagnosi di cancro. Da gennaio ad oggi Kate ha vissuto momenti molto difficili e ancora non è finita. Come avrebbe fatto qualsiasi altra persona, madre e moglie, Kate si è rifugiata tra i suoi affetti, ricevendo ampio sostegno dagli amici più fidati, dalla tata e ovviamente dal marito William.

La coppia non ha mai nascosto le preoccupazioni sulle ricadute di questa situazione sui principini, ma la Famiglia Reale sta facendo tutto il possibile affinché anche questo problema venga superato con serenità. Nel mentre, com’era intuibile, i giornalisti e i sudditi sono alla ricerca spasmodica di notizie che riguardano Kate, e dal corrispondente reale della BBC Jennie Bond arriva una notizia che sta suscitando ampio interesse.

Sembra che la principessa del Galles cercherà conforto in un amore che da sempre la accompagna: quello del giardinaggio. Sempre Jenny ha affermato che “l’inverno nel Regno Unito può essere piuttosto grigio nel migliore dei casi, e quando ti stai riprendendo da un intervento chirurgico importante, può senza dubbio sembrare cupo“.

Ma l’amore di Kate per il giardinaggio è qualcosa che va oltre la semplice passione per i fiori. Infatti forse non tutti sanno che la principessa porta avanti da anni numerose iniziative sia personali che a beneficio della comunità. Negli anni passati, Kate ha mostrato orgogliosa come insieme ai principini si diverte a coltivare le patate, ortofrutta, e anche i pomodori.

Durante il lockdown anche i Reali hanno sofferto, e Kate ha sempre raccontato che i figli hanno superato quel momento anche grazie al giardinaggio. Inoltre Kate ha sostenuto la campagna della RHS per il giardinaggio scolastico, che mira a portare questa filosofia nella vita dei giovani. Le scelte “umili e semplici” della principessa e della sua famiglia, dunque, rincuorano gli animi sensibili e danno dimostrazione di un atteggiamento perfetto, proprio come ci si aspetta da un membro della Royal Family.