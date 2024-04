Addio estetista: per avere sopracciglia perfette basta solo questo prodotto (costa meno di 10 euro)

Vuoi dire addio alla tua estetista, ma avere ugualmente sopracciglia al top? Ecco il prodotto che devi acquistare: saranno impeccabili.

Le sopracciglia sono, molto spesso, la parte del viso più difficile da curare. Ognuna di essa va per la sua strada, alcune sono più folte, altre meno; alcune sono più doppie, altre più sottili; alcune sono più chiare, altre più scure. Insomma, qualsiasi cosa facciamo, non riusciamo mai ad averle perfette come desideriamo. Ecco quindi che stiamo sempre lì a chiamare la nostra estetista affinché ci aiuti nell’impresa.

Ma noi quest’oggi vogliamo farvi conoscere un prodotto davvero incredibile che vi farà dire ‘addio’ per sempre alla vostra estetista. Siete pronte? Sarete meravigliose ed impeccabili. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sopracciglia perfette con un unico prodotto: addio estetista

Le sopracciglia sono quella parte del nostro corpo, in particolare del nostro viso, a cui prestiamo molto spesso attenzione. Possiamo affermare, infatti, che sono quella parte del volto che da espressione a quest’ultimo, rendendolo davvero unico e meraviglioso al tempo stesso. Con il loro movimento creiamo espressioni di dissenso, espressioni di compiacimento e così via. Insomma, devono essere curate nel miglior modo possibile.

Per fare ciò, il noto brand americano Benefit, negli ultimi anni ha lanciato un nuovo prodotto davvero unico: il Precisely, My Brown Detailer. Quest’ultimo altro non è che una matita per le sopracciglia. Dunque, dov’è la novità? La novità consiste semplicemente nell’essere una matita con la punta davvero piccola, di circa 0,8 mm. Questo consente alla matita stessa di tracciare delle linee così sottili e poco evidenti, che però hanno un effetto davvero unico.

Infatti questa matita ha una funzione ‘riempitiva’: viene utilizzata per colmare i vuoti e i buchi che si creano, spesse volte, all’interno della sopracciglia stessa. Inoltre, coloro che l’hanno creata, hanno ben pensato a una caratteristica: la protezione retrattile automatica lungo la punta della matita. Quest’ultima non fa altro che creare una sorta di ‘protezione’ sulla punta stessa, in modo da evitare che questa si spezzi.

Ma come va utilizzata? Gli esperti di make up consigliano di utilizzarla in modo molto semplice, seguendo la linea naturale della propria sopracciglia e colmando il vuoto presente al suo interno, con il colore della matita. A questo punto, se risulta essere molto intenso, basta sfumare un po’ con il pennellino e il gioco è fatto: l’effetto sarà meraviglioso!