Quali sono i colori giusti per valorizzarti? Ecco la guida!

Sei in dubbio su quale colore scegliere? Ti aiutiamo noi con la guida facile e veloce che ti aprirà un mondo incredibile di scelte, basta solamente bianco e nero!

Confessiamolo, tutte noi utilizziamo sempre i soliti colori, ovvero il bianco, il nero e forse qualcuna di noi azzarda un beige. Ma nel mondo della modo c’è un numero incredibile di colori e sfumature, perché non provare?

Avete paura di sbagliare? Tranquille, nelle prossime righe vi spiegheremo tutti gli abbinamenti possibili grazie all’armocromia spiegata in modo semplice. Ecco quindi la guida degli esperti di Chedonna.

Colori, quali scegliere? La guida completa

Abbiamo sentito parlare, specialmente negli ultimi anni, di armocromia. Tutte le celebrità sanno perfettamente di che cosa si tratta e per questo le vediamo sempre bellissime e con i colori giusti.

Ma come possiamo capire anche noi che cosa ci dona veramente? Siamo certe che vi è capitato, magari anche pià di una volta, di indossare qualcosa che usciva fuori dalla vostra confort zone e vi hanno fatto tanti compimenti.

L’analisi del colore prende in considerazione il colore della pelle, degli occhi e dei capelli e ci aiuta a capre quali sono i colori che ci valorizzano al massimo. Ecco quindi che è fondamentale effettuale una consulenza d’immagine. Il suo costo non è altissimo, anzi.

Ma come si svolge questa consulenza? Come prima cosa si cerca di capire quali sono i “colori amici” ovvero quelli che ci donano e ci fanno ancora più belle. Allo stesso tempo impariamo anche i colori nemici, ovvero quelli che se indossati ci spengono.

Avete sicuramente sentito parlare delle stagioni, sono ben quattro, inverno, autunno, primavera ed estate. Ma come possiamo capire cosa ci sta bene e possiamo farlo anche senza una consulenza? Diciamo che in modo semplice possiamo accostare al nostro visto alcuni colori e capire cosa ci dono e cosa no.

E per capire il sottotono? E’ un’idea controllare le vene dell’avambraccio se sono sul blu siamo un sottotono freddo, se danno sul verde caldo. Importantissimo anche il make up. Scegliamo sempre con attenzione i colori che mettiamo come ombretto e rossetto, possono fare veramente la differenza.

Lasciamoci guidare quindi da un’esperto di armocromia perché nel mondo non esiste solamente il bianco ed il nero, oppure i jeans ma ci sono mille colori bellissimi che non pensiamo di indossare ma che ci starebbero benissimo!