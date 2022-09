Lezione di armocromia: di quale colore dovrebbe essere il tuo outfit?

Lezione di armocromia: sai riconoscere il colore che più si addice a te? Quando realizzi i tuoi outfit sei sicura di utilizzare le tonalità giuste? Ecco la guida di stile targata CheDonna che oggi ti spiegherà tutto riguardo l’armocromia!

Sta per arrivare la nuova stagione: l’autunno. Noi che siamo delle fashion lovers non possiamo farci trovare impreparate e dobbiamo assolutamente trovare i look che ci accompagneranno per i prossimi mesi. Ma attenzione: dobbiamo conoscere alla perfezione i colori che sceglieremo. Ad esempio, quanto ne sappiamo di armocromia?

Ognuna di noi ama vestirsi con alcuni determinati colori. Chi ama il total black, chi quelli caldi. Molte di noi amano osare con i colori e indossare quelli più sgargianti. Ma siamo sicure che questi colori valorizzino il nostro incarnato?

Con la premessa che il fashion è bello perché è un mondo immenso e senza confini, ricordiamoci sempre, però, che il motivo principale per cui decidiamo di indossare i nostri look è quello di valorizzare chi siamo. La nostra persona, la nostra figura, il nostro incarnato. La moda ci accompagna durante le nostre giornate e per questo motivo deve farci sentire al top.

Ma come essere sicuri di ciò? Siamo convinti che i look che indossiamo sempre in realtà siano dei colori giusti e quindi che ci stiano bene?

Scopriamolo oggi in questa guida di stile targata CheDonna perché stiamo per assistere ad una vera a propria lezione di armocromia!

Lezione di armocromia: a settembre quali colori indossare?

Rispondiamo alla prima domanda: cos’è l’armocromia? Si tratta di una disciplina che studia i colori del nostro incarnato per capire al meglio quali colori di make-up o vestiti indossare. Il concetto finale è quello di valorizzare la nostra figura! Ma come funziona?

Esistono 4 grandi categorie, l’inverno, la primavera, l’autunno e l’estate, che si suddividono sulla base di 4 fattori importanti, che sono il sottotono, il valore, il contrasto e infine l’intensità.

Una volta spiegate le basi bisogna passare alla pratica, ossia capire noi quale stagione siamo. Come fare?

donna autunno: sottotono caldo e pelle dorata. Occhi che possono essere verdi, castani o marroni. Capelli biondi, castani o rossi. Se ti rivedi in queste caratteristiche tu sei una donna autunno! Quali colori utilizzare nei nostri look? Il bordeaux e il verde petrolio sono i due colori dell'autunno 2022 e si da il caso sono perfetti per chi presenta queste caratteristiche! Da abbinare ad un completo total beige inserite un cappotto o una giacca di queste due tonalità moda!

donna estate: in genere sottotono freddo, e pelle chiara con bassi contrasti. Occhi azzurri o verdi. Cappelli chiari. I colori da prediligere saranno le tonalità chiare e fredde, come i colori pastello. L'azzurro polvere ci accompagnerà per tutto l'autunno. Se sei una donna estate devi assolutamente utilizzare questo colore nei tuoi look!

donna inverno: sottotono freddo con un contrasto alto. Pelle chiara, capelli scuri e occhi scuri, intensi. Se sei una donna inverno i tuoi colori saranno il rosso, il verde smeraldo, il blu notte e il nero. Intensi come il tuo fascino!

donna primavera: sottotono caldo. Pelle chiara. Occhi verdi o castano chiaro. Capelli dorati o castano chiarissimo. Ti rispecchi in questa categoria? Allora sei una donna primavera! Quali colori indossare nei tuoi look? Il bianco e l'oro ravvivano il tuo incarnato, ma anche il pesca e il turchese! A proposito, L'outfit da primo giorno di lavoro è il più importante! Ecco come crearlo!

Adesso che abbiamo visto queste poche e semplici nozioni non ci resta che aprire l’armadio e realizzare gli outfit migliori tenendo conto di tutte le regole dell’armocromia! Per essere sempre al top!