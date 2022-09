Macchie di caffè sui tessuti? Se tua nonna ha la dentiera corri da lei!

Hai macchie di caffè su tovaglie e tovaglioli? Ecco il trucco per toglierle immediatamente: se tua nonna ha la dentiera corri da lei!

Molto spesso ci sono oggetti che possono avere usi alternativi rispetto a quelli a cui siamo abituati. Specialmente quando si tratta di pulizie casalinghe esistono diversi rimedi naturali che possono sostituire saponi o agenti chimici.

Se tutti conosciamo le innumerevoli proprietà del bicarbonato, dell’aceto o del limone molti altri ignorano invece che anche altre sostanze, utilizzate per pulir

e determinate categorie di oggetti possono tornare utili anche per altro.

Nel caso in cui ci dovessimo ritrovarci con macchie di caffè su tovaglie, tovaglioli o strofinacci della cucina esiste un rimedio davvero efficace che però tanti non conoscono: ecco di cosa si tratta.

Ecco come togliere le macchie di caffè dai tessuti

Pur essendo una delle bevande senza la quale molti non iniziano la propria giornata, il caffè, è anche tra le più ostiche da mandare via. Sarà per il suo colore marrone scuro e il tipico odore inconfondibile, che molto spesso togliere le macchie, è davvero un lavoro fastidioso e complicato.

Oltre che munirsi di olio di gomito occorre anche avere come alleati i prodotti giusti. Se la macchia poi viene presa in tempo, talvolta può essere facile toglierla immediatamente, magari versando un po’ di acqua gassata e strofinando.

Ma quando la macchia si secca o passano diverse ore dal momento in cui l’abbiamo fatta a quello in cui andremo a toglierla, ecco che serve un rimedio più “strong” ed efficace. Scopriamo allora qual è il segreto per eliminare le macchie di caffè dai tessuti.

Se tua nonna utilizza la dentiera dovresti correre da lei e sai qual è il motivo? Semplicemente perché avrà le pastiglie per pulire la dentiera. Ebbene, queste pasticche che si sciolgono in acqua, e che servono solitamente per pulire e igienizzare la protesi dentaria, sono anche molto utili per alcuni tipi di pulizie.

Il motivo è che tali pastiglie sono fatte di alcune sostanze che comunemente utilizziamo per le faccende domestiche tra cui l’acido citrico, di cui già vi avevamo svelato gli utilizzi e i motivi per cui è sempre bene averlo in casa,

ma anche il perborato di sodio che altro non è che un agente sbiancante, e il bicarbonato di sodio, noto per essere un valido alleato delle pulizie in casa.

Insomma un mix vincente che ci permette di pulire, oltre alla dentiera, anche tanto altro, comprese le macchie di caffè sui tessuti.

Ma come si utilizzano? In maniera molto semplice, basterà mettere in una bacinella dell’acqua calda, lasciar sciogliere due pastiglie per la dentiera all’interno, quindi mettere in ammollo i panni sporchi di caffè. Lasciar agire per circa 15 minuti e poi procedere al risciacquo.

L’utilizzo stupefacente di queste pastiglie per pulire la dentiera poi non si limita solo alle macchie di caffè sui tessuti, ma anche a tanti altri utilizzi come ad esempio per eliminare le incrostazioni da pentole e padelle, ma anche per pulire il fondo del water.

Insomma anche le pastiglie per pulire la dentiera possono essere un valido alleato di alcune pulizie domestiche.