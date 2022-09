Vanessa Incontrada ha finalmente dato una conferma alle tante voci che si sono susseguite in questi anni sul rapporto tra lei e Claudio Bisio. Ecco cosa ha rivelato.

In una recentissima intervista al Corriere della Sera, la conduttrice Vanessa Incontrada ha ammesso che tra lei e il collega Claudio Bisio c’è sempre stata una profonda intesa e i fan sono (comprensibilmente) andati in delirio. Ma cosa ha affermato, di preciso, la nota attrice e conduttrice spagnola?

Finalmente Vanessa Incontrada ha parlato chiaro. Dopo anni di sospetti dei fan, la conduttrice ha confessato la vera natura del rapporto che la lega ormai da tempo al collega Claudio Bisio. Vanessa e Claudio, infatti, hanno condotto per diversi anni insieme il noto programma comico Zelig, e proprio durante la lavorazione di questa trasmissione è nato un rapporto davvero speciale tra i due.

Vanessa Incontrada a cuore aperto su Claudio Bisio: fan impazziti

In una intervista molto intima rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice Vanessa Incontrada ha affermato di avere un rapporto davvero molto speciale con il collega Claudio Bisio.

“Il mio Claudio è proprio un marito mancato”, ha dichiarato la Incontrada (molti si chiedono se abbia mai fatto qualche ritocchino estetico). “Ci sono cresciuta con lui, tutto quello che so l’ho imparato da lui, abbiamo un rapporto molto intenso, abbiamo vissuto mesi e mesi di lavoro, ci lega un affetto enorme”. Parole molto appassionate dietro le quali alcuni an hanno intravisto un interesse romantico. In realtà, però, tra i due non c’è mai stato un legame sentimentale, come ha precisato Vanessa, semplicemente un’amicizia profondissima e molto rara.

Vanessa (che pubblica spesso foto fantastiche sul suo account Instagram) ha infatti speso parole bellissime anche per descrivere Bisio dal punto di vista professionale: “Professionalmente ha una capacità unica di ascolto — è un dono, mica si impara — sa essere sempre attento a quello che uno dice, è da lì che arrivano le sue battute”, ha asserito la conduttrice. In tutti questi anni, lei e Bisio si sono sorretti a vicenda nei momenti più difficili e hanno sempre fatto il tifo l’uno per l’altra. In effetti, si può proprio dire che la loro sia una storia d’amore mancata. Ma in fondo, si sa, anche l’amicizia fraterna è, alla fin fine, un altro volto dell’amore…