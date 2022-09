L’outfit da primo giorno di lavoro è quello più importante! Ecco come crearlo!

Il primo giorno di lavoro non si dimentica mai, e neanche l’outfit che abbiamo indossato! Leggi questa guida di stile targata CheDonna per conoscere tutti i segreti per realizzare un perfetto look da ufficio che lasci il segno!

Che sia il vostro primo giorno di lavoro in assoluto nel nuovo ufficio o siete semplicemente tornate dalle ferie, il primo outfit è quello che conta per iniziare al meglio! Ma come creare un look perfetto ma che non sia estremamente pensato, adatto alla situazione e che segua le tendenze del momento? Scopriamolo qui su CheDonna!

Settembre è il mese dell’anno più giusto per iniziare o reiniziare qualcosa.

Che si parli di scuola, del tuo hobby preferito, oppure dei lavoro, bisogna sempre iniziare con il piede giusto. E noi fashion lovers sappiamo quanto sia importante la moda per farci sentire a nostro agio con ciò che indossiamo, e quindi con noi stesse.

Quindi le nostre nuove attività inizieranno con il piede giusto solo se indosseremo l’outfit corretto!

Ad esempio, sei appena tornata dalle ferie e devi tornare in ufficio, oppure è il tuo primo giorno di lavoro in assoluto, cosa è meglio indossare? Scopriamolo insieme!

L’outfit giusto a lavoro: come crearlo? Quali capi utilizzare?

Spesso e volentieri il nostro posto di lavoro è il luogo in cui trascorriamo più tempo in assoluto, quindi indossare un outfit che ci faccia sentire a nostro agio non è solo una scelta stilistica ma una vera e propria necessità per star bene tutto il giorno!

Entriamo nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e cerchiamo di realizzare gli outfit perfetti da lavoro in ufficio:

blusa, jeans dritto e stivale tacco basso: semplice, elegante ma casual allo stesso tempo è il look composto da blusa morbida, jeans a vita alta mum fit e stivaletto dal tacco largo e basso. Comoda per tutto il giorno e trendy!

semplice, elegante ma casual allo stesso tempo è il look composto da blusa morbida, jeans a vita alta mum fit e stivaletto dal tacco largo e basso. Comoda per tutto il giorno e trendy! monocromatico : che sia nero, beige o blu, la nuova tendenza chic è il total look monocromatico. Da realizzare con capi casual e scarpe comode, il look monocolore ti darà un tocco elegante perfetto per le giornate in ufficio!

: che sia nero, beige o blu, la nuova tendenza chic è il total look monocromatico. Da realizzare con capi casual e scarpe comode, il look monocolore ti darà un tocco elegante perfetto per le giornate in ufficio! in palette: ultimo, ma non per importanza, è il look in palette, ossia composto da capi di una stessa tonalità ma nuance differente. Ad esempio, il blu scuro è tornato finalmente di tendenza, e può essere un ottima scelta quella di realizzare un look composto da camicia azzurra e pantalone blu. In questo caso chiudete sempre con accessori nude, come sandalo con il tacco e borsa beige! A proposito, Ami i jeans e sei una over 40? Ecco i look che ti faranno sentire speciale!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come realizzare dei perfetti outfit da primo giorno di lavoro!

Alla prossima guida di stile, con tutte le novità e i gossip dal mondo del fashion!