Barbara D’Urso sta per cambiare mestiere? Di recente si è diffusa una notizia che ha lasciato i fan senza parole e ora si teme un suo definitivo addio alla tv…

Barbara “Carmelita” D’Urso avrebbe deciso di intraprendere un altro percorso lavorativo e stavolta la tv non c’entra niente. Pare infatti che Carmelita abbia ricevuto una proposta di lavoro davvero allettante che la farebbe calare in un ruolo del tutto nuovo per lei. Pare infatti che stia iniziando un periodo molto turbolento per la D’Urso dal punto di vista professionale. La regina del talk show di Mediaset ha già annunciato di voler tornare in teatro, ma cos’altro bolle in pentola?

Una notizia davvero entusiasmante è giunta su Barbara D’Urso ma molti fan l’hanno accolta con preoccupazione. Carmelita avrebbe infatti ricevuto una proposta di lavoro molto allettante che non potrebbe proprio rifiutare, ma molti sono preoccupati riguardo a un suo progressivo allontanamento dagli schermi televisivi. Ma quale proposta ha ricevuto la regina della fascia pomeridiana di Mediaset?

Barbara D’Urso cambia mestiere? L’offerta di lavoro è molto allettante

Barbara D’Urso (che ha dovuto interrompere in anticipo le sue ferie d’agosto) ha ricevuto una nuova offerta di lavoro da parte della Luiss Business School. La prestigiosa scuola le ha chiesto di insegnare social e tv e Barbara pare abbia accettato con gioia la nuova sfida lavorativa. A rendere partecipi i fan di questo suo nuovo importante impegno è stata la stessa D’Urso durante la sua partecipazione al Festival della Tv di Dogliani. Nonostante la nota conduttrice abbia già dato l’annuncio, poco si sa dei dettagli riguardanti le sue lezioni. Quel che è certo è che Carmelita sarà costretta a fare la pendolare. Lei, infatti, risiede da tempo a Milano e per andare a insegnare alla Luiss dovrà viaggiare spesso fino a Roma. Un tragitto non proprio breve, ma di certo vale la pena percorrerlo!

Ma questo nuovo impegno di lavoro porterà la D’Urso ad allontanarsi progressivamente dal lavoro in tv? Per ora non sembra esserci pericolo che ciò avvenga, Carmelita ha infatti rassicurato i suoi followers che non ha affatto intenzione di abbandonare il suo lavoro di conduttrice, al quale è molto legata. Un’altra buona notizia è che questo inverno partirà la sua tournée teatrale e i suoi fan non vedono l’ora di seguirla in lungo e in largo per l’Italia!