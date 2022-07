Barbara D’Urso, altro che ferie: brutte notizie per la conduttrice

Spuntano fuori delle interessanti indiscrezioni su Barbara D’Urso, la conduttrice costretta a terminare le ferie a causa di novità che la riguardano.

Che possa piacere o no, Barbara D’Urso rimane un’indiscussa regina della tv italiana. La Carmelita nazionale è stata presentissima nelle case dei telespettatori durante la scorsa stagione. Il suo Pomeriggio Cinque non lascia dubbi, confermandosi un successo a cui Mediaset non vuole proprio rinunciare. Ma la sua energia ed il suo stile unico hanno lasciato il segno anche con La Pupa e il Secchione Show.

Affidatole da Piersilvio Berlusconi con il chiaro obiettivo di risollevare le sorti di Italia Uno, la conduttrice lo ha fatto diventare un vero e proprio reality mescolando alcune delle sue formule preferite. Lacrime, commozione, un pizzico di litigi e tanto divertimento, hanno riportato al successo un programma che non faceva più il botto, grazie sicuramente alla sua maestria. E se una stagione tv si è conclusa giusto qualche mese fa, già si susseguono i rumors su quello che potrebbe accadere nella vita professionale di Barbara prossimamente.

Hanno destato la preoccupazione dei fan delle recenti indiscrezioni secondo cui la mattatrice napoletana potrebbe lasciare Mediaset. Stando a quanto rivelato, nonostante la conferma di Pomeriggio Cinque annunciata proprio dal Biscione, il contratto con lei sarebbe stato firmato fino a Dicembre 2023.

Torna in tv ad Agosto, vacanze interrotte per Barbara

E se intanto restano i dubbi su fino a quando la D’Urso sarà presente nel pomeriggio di Canale Cinque, adesso emerge un nuovo interessante risvolto. Mentre Barbarella si gode le sue vacanze nella Villa di Capalbio in compagnia degli amici più cari, giunge la notizia secondo cui le sue ferie potrebbero essere presto interrotte.

Niente relax dunque, per Carmelita, perché il Biscione la rivuole sul piccolo schermo con un ritorno anticipato, stando a quanto trapelato da Davide Maggio. Con un vero cambio di programma, Pomeriggio Cinque potrebbe tornare in onda ad Agosto, prima della data prevista del 6 Settembre. La motivazione sarebbe da legare alle anticipate elezioni politiche del 25 settembre, che hanno fatto rivalutare così il palinsesto.

Com’è noto infatti, la conduttrice segue anche gli aggiornamenti di politica con assiduità e precisione e si rivelerebbe a questo punto fondamentale la presenza del suo programma in tv. Non ci sono ancora certezze su quella che sarà la data di partenza di Pomeriggio Cinque, ma quel che pare ormai certo, è che Mediaset non rinuncerà a lei almeno per un altro intero anno.