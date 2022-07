Barbara D’Urso, dopo 15 anni lo fa ancora: la sua reazione è virale

Barbara d’Urso dopo 15 anni è tornato a farlo ancora una volta. La sua reazione è diventata virale tra i suoi fedeli sostenitori.

Barbara d’Urso si sta godendo la meritata pausa estiva dopo aver vissuto un’intera stagione televisiva piuttosto intensa. Basti pensare, infatti, che ha condotto per tutto l’anno Pomeriggio 5 ed è tornata in prima serata conducendo La Pupa e il Secchione Show, che ha visto trionfare l’ex fidanzata di Paolo Brosio, Maria Laura De Vitis.

Un piccolo break, dunque, appare più che doveroso ma si sa che la bella conduttrice partenopea non si ferma mai e sta già pensando ai prossimi impegni lavorativi. Nelle ore, infatti, Barbara d’Urso ha confermato il suo ritorno in teatro.

Come i suoi fedeli sostenitori sapranno bene, prima di essere una conduttrice, Barbara è un’attrice e la recitazione ha sempre rappresentato uno dei suoi più grandi amori ed ora è pronta a tornare sul palco dopo 15 anni.

Barbara d’Urso ritorna in teatro dopo 15 anni e la sua reazione ha conquistato ancora di più i suoi fedeli sostenitori. Ecco per quale motivo.

Barbara d’Urso torna a teatro dopo 15: la sua reazione “emoziona”

Barbara d’Urso è pronta a fare il suo ritorno in teatro con il classico Taxi a due piazze . Il progetto sarà curato da Ray Cooney e per la prima volta avrà un risvolto incentrato su due protagoniste donne e non di uomini come è stato sempre proposto durante il corso di questi anni.

Lo show, salvo cambio di programmi, dovrebbe debuttare il 14 febbraio del 2023 e questo non andrà affatto ad intaccare i suoi impegni televisivi (anche se almeno per il momento è stato confermato soltanto Pomeriggio 5, mentre gli altri programmi saranno ancora in panchina), in quanto è arrivata la conferma ufficiale di Pier Silvio Berlusconi.

Ma qual è la stata la reazione della bella conduttrice partenopea che ha confermato il suo ritorno nel magico mondo del teatro? La d’Urso ha pubblicato l’estratto di un articolo che comunicava i suoi progetti, commentandolo con un sola parola ma che arriva dritta al punto facendo capire al suo fedele pubblico che cosa prova in queste settimane così intense: “Emozione” ha scritto Barbara su Twitter.

Barbara d’Urso non si ferma mai ed ha deciso, tra un impegno e l’altro, di tornare al suo vero amore. Anche se i più maligni suppongono che abbia scelto di ritornare in teatro a causa dell’instabilità che si respira tra i corridoi di Mediaset su quanto riguarda il suo futuro professionale. Che sia vero o meno, il suo pubblico non vede l’ora di poterla ammirare di nuovo nei panni di attrice.