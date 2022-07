Ecco l’infallibile segreto per proteggere le labbra dal sole in estate

In estate proteggere le nostre labbra dal sole può essere davvero complicato, dal momento che queste sono delicatissime e i raggi UV possono danneggiarle facilmente. Ecco come fare per ovviare a questo problema.

In estate il sole può giocare brutti scherzi alla nostra pelle, labbra comprese. Queste, infatti, sono delicatissime ed in estate potrebbero screpolarsi ancora più facilmente.

Il caldo, infatti, insieme al sole e all’aria condizionata, possono renderle secche. Le labbra, infatti, hanno una produzione di melanina praticamente nulla, che le rende particolarmente sensibili.

Non curarle equivale a renderle secche ed a procurare microlesioni, bolle, gonfiori. Ti diamo subito una notizia che potrebbe non piacerti: la protezione solare non basta in questa zona.

Cosa fare quindi? Le soluzioni per proteggere le nostre labbra dal sole in estate sono diverse, ma ce n’è una in particolare che può tornarti utile. Ecco qual è.

Ecco come proteggere le labbra dal sole

La prima cosa che devi fare per proteggere le labbra dal sole in estate è fare uno scrub, che riattiva il microcircolo, elimina le cellule morte e promuove la formazione di quelle nuove.

In questo modo, le labbra diventeranno subito più morbide e saranno pronte ad accogliere i trattamenti successivi.

Qual è il trucco infallibile per prevenire scottature alle labbra? Il balsamo labbra con SPF, che dovrebbe essere applicato rigorosamente tutti i giorni.

Ed anzi, non basta neanche farlo solo la mattina, perché questo andrebbe poi ripassato ogni due ore circa. E non solo, perché se la formula non è waterproof dovresti passarlo ancora dopo ogni bagno a mare.

In sostanza dovremmo ricordarci di aggiungerlo alla nostra beauty routine quotidiana estiva e quindi ricordare di applicarlo ogni mattina.

La mucosa labiale è sottile, delicata e vulnerabile e le labbra non hanno la capacità di produrre uno strato protettivo e quindi in loro soccorso arriva il lip balm con protezione solare, che serve anche a prevenire l’invecchiamento precoce della zona, contrasta la formazione di herpes labiale ed aiuta ad idratare.

In sostanza questo prodotto contemporaneamente idrata, nutre e protegge dai raggi UV. Perché assolva al suo ruolo alla perfezione è necessario però che la protezione sia almeno 30 (anche 50, sarebbe ancora meglio). In questo modo potrai applicarlo anche al mare nelle ore più calde della giornata e sarai sicura di non correre rischi.

Sì, perché la scottatura della labbra non va affatto sottovalutata. Il pericolo maggiore è quello di veder comparire precocemente le antiestetiche rughette labiali, cosa che ovviamente vorremmo non accadesse affatto.

In secondo luogo, chi è soggetto ad herpes labiale dovrebbe stare ancora più attenta, dal momento che questo – che spesso è anche molto fastidioso – è causato molte volte dai raggi solari.

Detto ciò, quale formulazione scegliere per un risultato perfetto? Una che contenga la vitamina A oppure la E, l’olio di ricino, il burro di karitè, l’olio di macadamia.

E non finisce qui, perché in effetti sappiamo che possiamo scegliere, soprattutto in estate, prodotti per le labbra che contengano acido ialuronico. Questo, infatti, stimola la naturale produzione di collagene, implementa le riserve di idratazione, aiutando le labbra a non screpolarsi sotto l’effetto congiunto di sole e vento.

E non solo, perché ci sono tanti piccoli accorgimenti che potremmo adottare ogni giorno. Tra questi ricordiamo adottare un regime alimentare sano, ricco di frutta e verdura, bere molta acqua, non fumare.

E ancora, dovremmo usare sempre rossetti – et simili – che siano delicati e non danneggino le labbra, evitare dentifrici che contengano sostanze irritanti come l’SLS (Sodio Lauril Solfato) ed anche cibi e bevande che possano irritare la mucosa labiale.

Allo stesso modo, dovremmo smettere di mordicchiare continuamente le labbra (così facendo, quando già sono screpolate, paradossalmente non facciamo altro che peggiorare la situazione), evitare eccessiva aria condizionata, prediligendo ad esempio la funzione deumidificatore.

In ogni caso, se ci ritroviamo con le labbra secche, gonfie e screpolate, ecco anche altri rimedi che possiamo adottare.

Insomma i rimedi per proteggere le labbra dal sole sono davvero tanti, basta cercarli.