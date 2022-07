“Non è facile”: l’amaro sfogo della vippona alla vigilia del ritorno in tv

La vippona alla vigilia del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social, che svela l’altro lato della medaglia della fama e del successo.

La vippona di Alfonso Signorini prima del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani ha deciso di raccontarsi come non mai con il suo fedele pubblico e durante il corso di una diretta su Instagram ha fatto un amaro sfogo che non ha lasciato indifferenti i suoi fedeli sostenitori.

Jessica Selassié dopo il GF Vip sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro, ma purtroppo con la fama e l’affetto del pubblico c’è anche un lato negativo con cui bisogna purtroppo fare i conti: gli haters.

La Princess, prima del suo ritorno in tv con un nuovo progetto che la vede ancora una volta al fianco delle sue sorelle Lulù e Clarissa Selassié, ha svelato che cosa si prova ad essere dalla sua parte in quanto in molti, riconoscendo in lei un personaggio pubblico, si sentono il diritto di poterle dire qualsiasi cosa, ignorando che dall’altra parte dello schermo c’è una persona in carne ed ossa con dei sentimenti e delle sensibilità da rispettare.

Jessica Selassié rompe il silenzio prima del ritorno in tv: “Mi sono dovuta abituare”

Jessica Selassié dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip che l’ha vista classificarsi al primo posto si sta godendo il successo con le sue sorelle, in quanto sembrerebbe essere ormai certa la loro partecipazione alla prossima edizione di Tale e Quale Show, dato la recente ammissione di un’altra ex gieffina.

A tal proposito la Princess, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha scelto di mostrare l’altra faccia del successo, rivelando che non è facile affrontare l’odio dei leoni da tastiera perché alcuni commenti arrivano dritto al cuore e purtroppo te lo feriscono.

“Non è facile, a volte vanno sul personale, sono pesanti e quindi ti feriscono“ ha ammesso la Princess durante il corso della diretta Instagram. “Adesso mi faccio delle grosse risate rispetto a quando sono uscita dalla casa. Sono stata sei mesi senza social“ ha poi fatto notare.

“Entro da sconosciuta, esco, vinco, una grande fetta di pubblico mi ha amato, ma ovviamente non si può piacere a tutti“ ha poi concluso. “C’è anche a chi non piaci, mi sono dovuta abituare a tante cose“ ha ammesso con onestà.

Jessica del GF Vip è pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita in tv e siamo sicuri che con il tempo riuscirà a farsi scivolare addosso l’odio dei leoni da tastiera.