Boom per le sorelle Selassiè! Dopo il GF Vip, non si fermano più!

Boom per la sorelle Selassiè che, dopo il Grande Fratello vip 6, non si fermano più: grande colpo per Jessica, Lulù e Clarissa.

Dopo la splendida avventura vissuta nella casa del Grande Fratello Vip 6, per Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè starebbe per cominciare una nuova e grandissima avventura. Durante la permanenza nella casa di Cinecittà, Jessica, Clarissa e Lulù hanno più volte parlato della loro passione per la musica sfoggiando il loro talento.

Una passione, quella per la musica, che potrebbe presto concretizzarsi con un vero progetto musicale. Concluso il Grande Fratello Vip, la sorelle Selassiè hanno cominciato a prendere lezioni di canto come hanno raccontato loro stesse. Ora, però, tutto sta prendendo realmente forma.

Sorelle Selassiè, avventura straordinaria in arrivo

Giovani e con tanta voglia di affermarsi nel mondo del lavoro, le sorelle Selassiè sono pronte a conquistare il mondo della musica. Secondo quanto fa sapere la pagina Instagram Pipol Gossip, infatti, starebbero lavorando ad un progetto musicale. Pipol Gossip fa sapere che Jessica, Lulù e Clarissa avrebbero un singolo pronto per far cantare e ballare i fan. Le novità, tuttavia, non finiscono qui per le Selassiè.

Jessica, Clarissa e Lulù, salvo clamorosi colpi di scena, parteciperanno alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Anche per l’edizione 2022, infatti, Carlo Conti ha scelto di avere nel cast anche ex concorrenti del Grande Fratello Vip. La scelta sarebbe così ricaduta sulle Selassiè che dovrebbero partecipare come concorrente unico, esattamente come hanno fatto nella scorsa edizione i Fratelli di Guidonia conquistando tutti.

A confermare indirettamente la presenza delle Selassiè nel cast di Tale e Quale Show è stata Patrizia Pellegrino che, come fa sapere Biccy riportando il video, su Instagram, ha svelato di aver partecipato ai casting dello show di Carlo Conti ma di non averli superati a differenza delle sorelle Selassiè.

“Sono ragazze giovani e promettenti, tutte e tre molto forti con tantissima personalità. Auguro a tutte e tre tantissimo successo, sul serio, col cuore come dice Barbara. […] Con loro non mi sono più sentita, non so come mai. Ci siamo un po’ perse di vista ma immagino a causa dei molti impegni. Io sono sempre una girandolona e loro peggio di me. Può capitare quindi, no?”, ha detto la Pellegrino come riferisce Biccy.