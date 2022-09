La casa in stile scandinavo è la pace dei sensi: il vento da Nord soffia forte!

L’estate è finita e si passa alla stagione più fresca: vuoi respirare l’ebbrezza del Nord? L’ultima tendenza di design è lo stile Scandinavo, un Paradiso adatto per ricaricare le energie e dare il via a questo periodo dell’anno.

Questo stile di arredo per la tua casa non è soltanto affascinante, ma è funzionale e dedito al tuo benessere. Poter stare in una stanza e percepire l’aria del Nord che soffia dalla Scandinavia è un’ottima prospettiva da vivere se si pensa all’arrivo dei mesi più freddi. L’accoglienza, la comodità e il design, si incontrano in soluzioni uniche.

Quando ti viene detto che arredare i tuoi spazi è un gesto d’amore e di cura, significa assumere consapevolezza di cosa si desidera nel più profondo della psiche. Lo stile scandinavo non è per tutti, chi lo sceglie ha un carattere forte e il cuore pieno di emozioni.

Erroneamente si potrebbe pensare che chi opta per questo stile sia una persone gelida, in realtà la bellezza di questo design sta proprio nel garantire un calore intimo e personale grazie alla semplicità dei colori e delle linee.

Seguendo i nostri consigli sarà semplice ricreare questo ambiente sano e pacifico. Basta soltanto conoscere la cura di alcuni dettagli, e la Scandinavia sarà a casa tua.

Decalogo della casa in stile Scandinavo: poche e semplici regole

La pace che senti trasudare dalle foto è data dall’intrinseco legame che stringe in un tutt’uno la natura e il popolo nordico. Gli abitanti del Nord si sentono nel proprio habitat naturale in mezzo ai boschi. Così, il rapporto si riflette nelle scelte di colori e materiali, a loro volta assemblati in maniera equilibrata con delle forme e delle linee che invece determinano condizioni di comfort e tranquillità. Ecco come realizzare questo stile.

Da quanto emerge dalle descrizioni sopra riportate, è chiaro che non si tratta di uno stile freddo. Ciò che porta fuori strada è l’essenzialità che ricorda il Minimal, ma questa praticità è colorata da i toni tenui e luminosi del Pianeta Terra, la casa degli esseri viventi.

La scelta del colore delle pareti è bianca, infatti la cucina è di solito total white. I mobili vanno per lo più sul beige e il verde salvia che ricordano la terra con le sue foreste e i fiordi. Gettonati anche carta da zucchero e rosa, sono delicati e ispirano pace.

Inoltre, si gioca molto con i contrasti del nero. Il nero è l’altro colore prediletto per rendere l’idea qui esposta. Ma va posto a piccole dosi per non distruggere l’armonia, ad esempio nella cornice di un quadro o in uno sgabello fine.

Tra i materiali eccellono anche il legno, la pietra grezza, il lino, la pelle e la lana, poiché sono gli stessi che nell’immaginario collettivo ci riportano alle vicende dei Vichinghi e del loro Valhalla. La lana è il più iconico, mettere dei tappeti fatti con il materiale o una coperta sul letto, danno quel tocco in più.

Sono popoli che amano trascorrere il tempo libero all’aria aperta, quasi lo necessitano. Ma al tempo stesso amano la comodità, e le linee essenziali unite all’armonia dei colori della natura, creano un contesto comodo e con tutte le funzionalità. Sono anche personalità pratiche che non si perdono in fronzoli che ritengono inutili.

Delle chicche che impreziosiscono il tutto, oltre alla prevalenza del bianco si deve puntare sui dettagli in legno. E’ questo il materiale che più tra tutti permette la distinzione dal Minimal e porta intimità.

Quindi, gli spazi dedicati al riposo privato o anche alla socialità, è bene realizzarli con questo materiale. Betulla, Quercia, Noce, Frassino e Larice sono le tipologie più usate e perfette.

Se invece cerchi uno mood diametralmente opposto, ricco di oggetti e di sregolatezze, opta per un arredamento in stile vintage lo puoi realizzare rispettando quattro semplici regole.

Infine, l’ultimo dettaglio da curare per la casa in stile scandinavo è la profumazione. Note legnose e spezie fredde sono l’ideale per creare l’atmosfera nordica sognata. Compra candele all’essenza di cardamomo e pepe, sono speciali.