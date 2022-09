Ami i jeans e sei una over 40? Ecco i look che ti faranno sentire speciale!

Come indossare i jeans se sei una over 40? Il capo più basic del nostro guardaroba può essere a volte quello più complesso, se non si sa come abbinarlo! Ecco la guida di stile targata CheDonna che ti mostrerà come realizzare gli outfit migliori!

Ci capita alle volte di realizzare dei look, indossarli, e non sentirci noi stesse. Spesso accade perché prendiamo ispirazione dai look delle nostre influencer preferite, che però non ci rispecchiano. Spesso invece succede perché cambiamo gusto in fatto di moda. Non ci piacciono i look che indossavamo l’anno precedente, perché noi siamo cambiate! Quindi? Bisogna realizzare outfit fatti apposta per noi!

Il jeans è il capo più basico in assoluto che possiamo possedere nel nostro guardaroba.

Ne esistono migliaia di tipologie, ma tutte di tendenza e tutte facili da utilizzare.

Ciò che dobbiamo tenere sempre a mente siamo noi stesse: qual è il nostro personale gusto in fatto di moda, quali sono le nostre abitudini, il dress code sul nostro posto di lavoro, e in base a questi dettagli scegliere sempre e solo ciò che ci rappresenta più.

Ad esempio, se sei una over 40, quali outfit con i jeans possiamo realizzare? Scopriamo insieme qui su CheDonna!

I look migliori con i jeans se sei una over 40? Sono questi, e sono trendy e facilissimi da ricreare!

Una piccola precisazione. Se c’è una cosa chiara nella moda è questa: non esistono barriere, soprattutto legate all’età. Siamo libere di indossare ciò che vogliamo e quando vogliamo. Quindi? Scateniamoci e diamo svago alla nostra creatività, e realizziamo look al top!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo come realizzare tre outfit partendo dai jeans perfetti per una donna over 40:

jeans dritto e camicia bianca: semplice ma sempre d’effetto è il look composto da una camicia bianca morbida e un jeans dritto (che non è skinny). Perfetto per la giornata di lavoro in ufficio oppure la passeggiata in centro.

semplice ma sempre d’effetto è il look composto da una camicia bianca morbida e un jeans dritto (che non è skinny). Perfetto per la giornata di lavoro in ufficio oppure la passeggiata in centro. jeans a vita alta e blazer : per un look da sera possiamo indossare una giacca blazer nera, blusa nera, jeans mom fit a vita alta e sandalo con tacco nero!

: per un look da sera possiamo indossare una giacca blazer nera, blusa nera, jeans mom fit a vita alta e sandalo con tacco nero! blusa morbida e jeans a campana: un modello di jeans da tenere sempre nell’armadio è quello a campana, comodo e versatile per ogni situazione. Da indossar ad esempio con una blusa morbida e una zeppa! A proposito, Vuoi scarpe comode per andare in ufficio? Scegli queste e sarai al top!

Termina qui questa guida di stile targata CheDonna che ha visto come realizzare tre look con i jeans perfetti per la nostra fisicità over 40!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità del fashion ed essere sempre al top!