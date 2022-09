L’acqua calda non basta: ecco il metodo naturale per togliere le etichette dai barattoli di vetro

Se finora hai provato con l’acqua calda e non ha funzionato: ecco il metodo naturale per togliere le etichette dai barattoli di vetro.

Quante volte ci sarà capitato di terminare una conserva e di voler riutilizzare quel bel barattolo di vetro magari per qualche altro cibo che abbiamo preparato, o addirittura come complemento d’arredo.

Peccato però che quell’etichetta non venga via dal nostro barattolo di vetro ma nonostante i vari tentativi la colla resti lì attaccata. Come fare allora? In tanti pensano che l’acqua calda o bollente sia la soluzione.

La risposta è che, sì, può essere la soluzione, ma non sempre, a volte ci sono alcune colle particolarmente resistenti che faticano a venir via. Come fare allora? Scopriamo il metodo naturale per togliere le etichette dai barattoli di vetro.

Ecco il metodo naturale per togliere le etichette dai barattoli di vetro

In questo periodo sono tante le conserve che si possono preparare. Dalle confetture e marmellate con i tantissimi frutti estivi che questa stagione ci offre, pensiamo a quella di fichi, e qui ti spieghiamo tutti gli errori da non commettere quando la prepari.

Ma anche le semplici salse di pomodoro che ci torneranno estremamente utili tutto l’inverno quando non avremo a disposizione i pomodori freschi e maturati al sole per preparare i nostri sughi.

E allora è proprio adesso che siamo alla ricerca dei barattoli di vetro per conservare le nostre preparazioni. Spesso quando acquistiamo conserve già pronte troviamo attaccate delle etichette molto difficili da togliere.

Ecco che allora è bene conoscere le dritte per eliminarle così da poter riutilizzare i nostri barattoli di vetro come meglio crediamo. Se abbiamo provato con diversi metodi ma non ci siamo riuscite, scopriamo questo metodo del tutto naturale ed efficace per togliere le etichette dai barattoli di vetro in modo facile e veloce.

Se vogliamo evitare di stordirci con quegli odori forti che sprigionano ad esempio l’alcol o l’acetone per le unghie, che per quanto possano essere efficaci nell’eliminare le etichette, sono anche da evitare con oggetti che poi vanno a contatto con i cibi.

Esiste un metodo invece del tutto naturale ed efficace che ci permetterà di togliere quella colla, anche resistente che magari con la semplice acqua calda non siamo riusciti ad eliminare.

Basterà utilizzare due semplici ingredienti che tutti noi abbiamo in cucina ovvero l’olio d’oliva o di semi (va bene qualsiasi tipo anche il più economico) e il bicarbonato.

In primo luogo prendiamo i barattoli di vetro e immergiamoli in una ciotola piena di acqua molto calda oppure nel lavandino riempito d’acqua calda, lasciamo in ammollo per almeno 10-15 minuti, quindi, togliamo le etichette di carta, poi passiamo all’azione con il metodo naturale per togliere tutti i residui di colla che non vengono via.

Basterà mescolare un cucchiaio di olio con uno di bicarbonato. Amalgamare bene il tutto fino a formare una specie di pasta, una volta pronta la dovremo applicare sui residui di colla rimasti dell’etichetta sopra al barattolo. Lasciamo agire per 15 minuti o se abbiamo tempo anche qualcosa di più.

Quindi aiutandoci con una paglietta d’acciaio abrasiva sfreghiamo la colla, aiutandoci anche in questo caso con dell’acqua molto calda. In pochi minuti la colla anche più resistente dovrebbe venir via.