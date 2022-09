Test: qual è il tuo vero punto debole? Scegli un mestiere e lo scoprirai

Hai un punto debole? Tutti ne hanno almeno uno. Grazie a questo test avrai la possibilità di scoprire qual è il tuo: scegli un mestiere

Conosci il tuo principale punto debole? Non stiamo parlando soltanto dei tuoi difetti caratteriale ma di quel dettaglio che ti mette in difficoltà ogni volta che qualcuno prova a farlo emergere in superficie. C’è una situazione che non saresti mai in grado di gestire? Ecco, forse è proprio questo il tuo punto debole. Il test di oggi ti darà una mano a scoprire qual è il tuo principale punto debole. Conoscere i propri limiti è fondamentale per migliorare e ottenere successo nella vita.

Guarda con molta attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro riquadri con altrettanti lavori: nel primo riquadro c’è una professionista, probabilmente un avvocato, nel secondo riquadro c’è un’operaia, nel terzo riquadro c’è una giornalista e infine, nel quarto riquadro c’è una donna in carriera, probabilmente l’amministratore delegato di un’azienda importante. Quale preferisci? Quale tra queste quattro donne ha attirato per prima la tua attenzione?

Fai la tua scelta lasciandoti guidare dall’istinto, poi scorri il testo verso il basso e troverai i quattro profili abbinati ai vari mestieri. Leggi il profilo che corrisponde al tuo lavoro preferito, scoprirai molti dettagli della tua personalità e potrai conoscere il tuo vero punto debole. Ti ricordiamo che questo è un test che analizza la personalità ma non ha alcuna validità scientifica. Si tratta di un semplice intrattenimento che offriamo alle nostre lettrici e ai nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test

Avvocato: hai scelto il primo riquadro? Bene, questo vuol dire che sei una persona generosa, ti piace aiutare gli altri e faresti qualsiasi cosa pur di aiutare qualcuno in difficoltà. Il tuo vero punto debole è proprio questo, sei troppo buona! Non devi fidarti sempre di tutti, a volte ti fai ingannare troppo facilmente e vai incontro a sofferenze che potresti evitare se ti affidassi di meno al tuo istinto.