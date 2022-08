Test: riuscirai a dimostrare quanto vali veramente?

Riuscire a mettere in mostra tutto il proprio valore non è una cosa semplice. Questo test ti aiuterà a capire se ci riuscirai oppure no

Credi di essere una persona dotata di grosse capacità? Pensi di valere molto? Se stai rispondendo in maniera positiva, sappi che non sei tu a decidere perché bisogna dimostrare il proprio valore con i fatti, in qualsiasi contesto. Se dici ad un’amica di volerle dare una mano, non puoi tirarti indietro quando lei chiede la tua presenza. Questo atteggiamento non è tipico delle persone che valgono.

Cosa ne pensano gli altri? È proprio ciò che vogliamo provare a scoprire oggi attraverso questo test. Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo quattro oggetti che utilizzi quasi tutti i giorni: un telefono, un citofono, un computer ed una radio. Quale scegli? A quale oggetto tra questi sei più affezionato? Fai la tua scelta senza perdere troppo tempo, stiamo parlando dei tuoi gusti personali e dovrai farti guidare dal tuo istinto.

Ti ricordiamo che questo test non ha nessuna validità scientifica e i profili non sono stati ricavati da alcuna tesi o teoria. Si tratta soltanto di un piccolo passatempo per le nostre lettrici e i nostri lettori più affezionati. Fai la tua scelta e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato al tuo oggetto preferito.

I profili del test

Telefono: se hai scelto il telefono, vuol dire che sei una persona che ama l’avventura. Ti piace girare il mondo, non stai mai ferma un attimo. Sei iperattiva e soffri tantissimo quando sei costretta a restare a casa. Nulla può fermarti, hai un carattere molto forte e dimostri il tuo valore ogni giorno. Gli altri sanno bene quanto tu valga, non hai più nulla da dimostrare ormai.