Test logica e intelligenza: aiuta Giovanna a risolvere il mistero della scuola

A volte capita di non riuscire a trovare una spiegazione logica ad un fatto. Mettiti alla prova con questo test e rispondi entro un minuto

Ti è mai capitato di dover affrontare un problema e di non riuscire a trovare la soluzione? E come hai reagito quando gli altri hanno risolto quel problema e tu no? Questo vuol dire che c’è sempre una soluzione ad un problema, bisogna soltanto avere la capacità e la pazienza di non fermarsi al primo errore. È assolutamente necessario trovare un’alternativa, altrimenti un piccolo ostacolo diventerà una montagna impossibile da scalare a mani nude.

Questo test di logica e ragionamento metterà a dura prova la tua capacità di immedesimarti in una situazione e di trovare una spiegazione plausibile ad un quesito. In un primo momento penserai che il quiz non possa avere una soluzione ma non è così, ti assicuriamo che c’è sempre una risposta ad ogni domanda e tu dovrai trovarla. Concentrati e sappi che hai soltanto trenta secondi per rispondere, prova a farteli bastare.

Ecco il quiz da risolvere: Giovanna è una giovane studentessa molto attenta all’ambiente. Per questo motivo, ha chiesto ai suoi genitori di regalarle una bicicletta, con la quale va a scuola tutti i giorni. La nostra giovane amica impiega dodici minuti all’andata e soltanto otto al ritorno ma il tragitto è lo stesso. Perché la studentessa percorre il tragitto in un tempo minore al ritorno? Pensaci bene e poi prova a rispondere. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Per risolvere un test di logica e ragionamento è assolutamente fondamentale soffermarsi su tutti i dettagli, anche quelli che sembrano insignificanti. È proprio lì che può nascondersi il tranello che potrebbe mandarti su una strada sbagliata. Se hai trovato il dettaglio decisivo per risolvere questo test, ti facciamo i nostri complimenti perché non era per niente facile.

Se, al contrario non hai trovato la soluzione, prova a non abbatterti. Può capitare a chiunque di commettere un errore! Forse hai bisogno di un po’ di allenamento in più con altri test del genere o sei più abile in altre materie. Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica e non si vince niente indovinando la risposta corretta. Si tratta soltanto di un passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Adesso possiamo finalmente scoprire qual è la soluzione del quesito di oggi. Se Giovanna percorre tutti i giorni lo stesso percorso in bicicletta, sia all’andata che al ritorno, la risposta alla domanda può essere soltanto una: la strada che la giovane studentessa percorre al ritorno è in discesa e quindi la nostra amica impiega quattro minuti in meno per completarla. Lo avevi capito?