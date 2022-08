Sei una persona vincente? Per scoprirlo fai il Test del Successo

Con questo test della personalità saprai se sei una persona vincente nella vita oppure se vincere non ti interessa gran che.

Nella società in cui viviamo essere considerati “vincenti” è un obiettivo che molti considerano assolutamente primario.

Il problema è che l’idea di successo, nella società contemporanea, è strettamente legata a soldi, successo lavorativo, fisico scolpito eccetera.

Moltissime persone abbracciano quest’idea e sono davvero soddisfatte di poter mostrare il proprio successo attraverso i traguardi che hanno raggiunto sul lavoro, in famiglia o in palestra.

Altre persone però, ma sono la minoranza, non si sentono a proprio agio con questa specifica idea di successo.

Pensano al contrario che l’idea di successo debba essere diversa per ognuno e debba rappresentare un traguardo di natura differente a seconda del carattere della persona.

Tu cosa ne pensi? La tua idea di successo è quella condivisa dalla società oppure hai un’idea tutta tua? Per scoprire qual è la vera risposta (cioè quella del tuo inconscio) fai questo test!

Test del Successo | In che modo la tua personalità è “vincente”?

Per eseguire questo test dovrai solo scegliere uno dei simboli che abbiamo selezionato e leggere il profilo corrispondente. Scoprirai una piccola parte della tua vera personalità.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.

1 – Ape

L’ape è uno degli insetti più attivi ed operosi di cui siamo a conoscenza. La sua vita scandita da un lavoro preciso e incessante, un impegno continuo per il bene della comunità e per servire una regina.

Se hai scelto questo simbolo significa che la tua idea di successo non è personale. Per te una persona di successo è quella che lavora e che si impegna al massimo delle sue possibilità per raggiungere un obiettivo positivo non solo per se stessa ma per tutta la comunità in cui vive.

Sei una persona molto altruista, con molta forza di carattere ma pochissimo ego. Non ti interessa essere portata in palmo di mano o ricevere l’ammirazione di persone che ti conoscono solo in maniera superficiale.

Per te sono le cose concrete a essere importanti, sono quelle che fanno davvero la differenza tra una vita di vero successo e una vita vincente solo all’apparenza.

2 – Fiocco

Un fiocco o un nastro sono oggetti che hanno il solo scopo di abbellire qualcuno o qualcosa. Rappresenta il desiderio di rendere qualcosa gradevole alla vista, possibilmente perfetto.

Si tratta di un ornamento tipicamente femminile perché in linea generale sono proprio le donne a prestare particolarmente attenzione a come appaiono e a come vengono considerate dagli altri.

Se hai scelto questo simbolo significa che condividi pienamente l’idea di successo del resto della società. Sei una persona che vuole raggiungere molti obiettivi nella vita, dai molta importanza ai dettagli e ami le cose fatte bene.

Ti piace essere considerata sempre perfetta o quasi perfetta e ti impegni moltissimo per raggiungere sempre i risultati migliori in tutte le cose che fai.

3 – Caffettiera

Il caffè è una bevanda energizzante che ci serve a essere sempre al massimo della nostra produttività. Ci rende lucidi, velocizza i nostri riflessi e ci rende più pronti a reagire agli stimoli esterni.

Bere molto caffè significa voler vivere la vita sempre al massimo, non tralasciare nulla, non rinunciare ad alcun impegno o ad alcuna esperienza.

Se hai scelto la caffettiera (cioè il caffè) significa che hai un’idea del successo che coincide con l’intensità delle cose che vivi. Il tuo desiderio più profondo, infatti, è sfruttare ogni secondo della tua vita per fare esperienze memorabili.

Avere successo dal tuo punto di vista è vivere la vita pienamente, facendo le tue scelte senza ascoltare il parere degli altri, gustando le vittorie e le sconfitte alla stessa maniera perché tutto arricchisce il tuo bagaglio di esperienze.

4 – Pianta Grassa

Le piante grasse hanno bisogno di davvero poche risorse per vivere bene e a lungo. Questo tipo di piante sopravvivono in condizioni estreme, facendo tesoro del poco che hanno a disposizione.

Esattamente come tutte le altre piante però riescono a fiorire e a riprodursi. Se hai scelto questo simbolo significa che per te avere una vita di successo significa essere felice di ciò che si ha, senza necessariamente correre per ottenere sempre di più e inseguire un successo ideale.

Ti senti bella nel tuo corpo, ricca nella tua casa e sei felice con i soldi che hai, adeguando le tue spese alle tue possibilità, senza strafare e senza privarti di niente.

Avere successo nella vita per te significa riuscire a trovare un perfetto equilibrio tra quel che si ha e quel che si è.