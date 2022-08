Ecco perché non dovresti mai lasciare il caricabatterie vuoto nella presa

Lasciare il caricabatteria nella presa dopo aver caricato il telefono è un’abitudine comune, ma non è priva di conseguenze.

Adottiamo abitudini che sembrano prive di conseguenze, gesti innocui dei quali non ci interroghiamo e nn ci preoccupiamo abbastanza. Uno tra i gesti più comuni ad esempio è quello di caricare i telefono con il suo caricabatterie e una volta carico scollegare il telefono senza togliere il caricatore dalla presa.

Probabilmente non pensavi che questo gesto potesse arrecare dei danni al tuo dispositivo. Dovresti evitare di farlo in futuro. Ti spieghiamo perché questa è una cattiva abitudine.

Mai lasciare il caricabatteria nella presa, può essere pericoloso

Se lasci il caricabatterie del telefono nella presa quando non viene utilizzato stai commettendo un grave errore. E’ lo stesso per il tablet, il pc e tutti gli altri caricatori. Ti stai chiedendo cosa si rischia? I motivi per i quali non dovresti più farlo sono molteplici, eccone alcuni:

Rischio di incendio

Se il caricatore non è di ottima fattura o è danneggiato potrebbe verificarsi un cortocircuito e surriscaldarsi fino ad arrivare al punto di prendere fuoco. Il trasformatore del caricabatterie prende fuoco più facilmente quando non è in funzione. Si consiglia anche di scollegare tutti i dispositivi alle prese di corrente durante un temporale per evitare danni causati da sbalzi di tensione.

Spreco di energia

Ti avevamo rivelato il modo semplice di abbassare la bolletta dell’energia scollegando dalla rete elettrica tre elettrodomestici prima di andare a dormire. Anche il caricabatterie del telefono lasciato vuoto alla presa è uno spreco di energia. Se si asciano 6 caricabatterie collegati tutto il tempo ad una presa vuota si consumano 2,6 kWh all’anno.

Danni al dispositivo

L’abitudine di lasciare il caricabatteria non in funzione nella presa potrebbe anche danneggiare il dispositivo di carica o la batteria del telefono. Per questo si sconsiglia di caricare il telefono di notte, il telefono e il caricabatterie andrebbero scollegati una volta compiuto il loro lavoro. Per preservare la batteria del cellulare bisognerebbe tenere il livello di carica tra il 20 e l’80%.

Se proprio non riesci a fare a meno di questa abitudine e continui a lasciare i tuoi caricabatterie nelle prese, considera l’idea di acquistare una ciabatta con bottone. E’ un rimedio semplice per risolvere il problema in maniera definitiva.