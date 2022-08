Problemi con il tè freddo fatto in casa? Ecco gli errori da non fare più!

Scopri quali sono gli errori da non fare mai più quando prepari il tè freddo in casa. Il risultato finale sarà finalmente piacevole e tutto da gustare.

Sei un’amante del tè freddo ma, ciò nonostante, fai tanta fatica a realizzarne uno che sia buono come quello del bar? Niente paura, non sei l’unica a cui capita. E tutto per via di una serie di errori all’apparenza banali ma che una volta messi in atto possono fare la differenza compromettendo il gusto finale del tuo freddo.

Al fine di facilitarti il compito e la realizzazione di questa ricetta semplice ma con alcune insidie, oggi ti mostreremo, quindi, quali sono gli errori più comuni che si fanno durante la preparazione del tè freddo. Una volta compresi, evitarli ti sarà molto più semplice!

Tè freddo: gli errori da non fare mai

Preparare un buon tè freddo significa seguire una ricetta davvero semplice ma che proprio per questo viene spesso sottovalutata. Il fatto che sia facile e veloce non significa infatti che si debbano saltare i passaggi più importanti né che vada sottovalutata la possibilità di commettere errori.

Una volta compreso questo, ti basterà imparare a riconoscere i più gravi per ottenere un risultato finalmente diverso. E sopratutto godibile sotto ogni aspetto. Un tè freddo buono praticamente come quello che troveresti al bar.

Usare una quantità di tè a caso

La preparazione del tè freddo richiede le stesse accortezze del tè caldo. Anche se decidi di farlo e tenerlo in una brocca o in una bottiglia dovrai quindi ragionare su quante tazze di tè stai preparando. In questo modo potrai inserire la quantità di tè corretta ed evitare che venga insapore o, peggio, troppo forte e quindi di sapore poco gradevole. Quanto alle proporzioni puoi affidarti a quelle riportate sulla confezione, ricordando che un cucchiaino equivale solitamente ad una bustina di tè.

Usare acqua di rubinetto è uno degli errori del tè freddo

Il tè freddo è una ricetta a base di tè, acqua e (anche se non andrebbe messo) zucchero. Per questo motivo, ottenerne uno buono implica la presenza di un acqua che lo sia altrettanto. Scegliere quella di rubinetto o usare la prima acqua che trovi in giro è quindi decisamente sbagliato. La scelta migliore? Proprio come per il caffè vale la regola di usarne una minerale e con basso residuo fisso. Il tuo tè freddo, in questo modo, acquisterà un sapore davvero migliore.

Inserire lo zucchero

Come già anticipato, lo zucchero è uno degli ingredienti che usano quasi tutti ma che invece non si dovrebbe mai usare. I motivi? Fatica a sciogliersi del tutto e tende ad irrancidire il tè rendendo inoltre questa bevanda altrimenti sana, una minaccia per la glicemia. Meglio puntare su un tè da aromatizzare con della frutta dolce come possono esserlo le pesche e da gustare così in modo sano e comunque piacevole. In alternativa puoi sempre tentare con del miele, purché sia inserito in quantità davvero minime.

Ora che conosci gli errori principali che si fanno nella preparazione del tè freddo, proprio come avvenuto dopo aver scoperto quelli da non fare mai più con la confettura di pesche, il risultato cambierà del tutto. Ti basterà infatti evitare di compierli per poter contare su un prodotto davvero piacevole e perfetto sia per goderti al massimo un momento di relax che per aver qualcosa di buono da poter offrire ai tuoi ospiti. Ciò che conta è puntare sempre su ingredienti di qualità, preferire il tè in foglie (se possibile) e non inserirlo in acqua troppo bollente. Il resto sarà così semplice che ti piacerà prepararlo anche ogni giorno.