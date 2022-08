Maria De Filippi tradita va su tutte le furie: “Mi sono sentita usata”

La regina della tv Maria De Filippi si sente tradita e racconta di essere andata su tutte le furie: “Mi sono sentita usata”, cosa è successo.

Maria De Filippi rimane la padrona di casa dei programmi di punta di Mediaset. Pronta a partire con le nuove avventure televisive che già fanno scalpitare i telespettatori, è una continua sorpresa. Amici fa parlare già da mesi, tra rinnovi, abbandoni e vecchi ritorni. Confermato ormai l’addio di Veronica Peparini e Anna Pettinelli, torna a collaborare con Arisa.

Confermatissima, invece, Lorella Cuccarini, che ha raccontato spesso quanto si trovi in sintonia con la moglie di Costanzo. Grande fermento anche per la prossima edizione de La Talpa, che a quanto pare sarà prodotta proprio da Fascino e quindi vedrà immancabilmente lo zampino di Maria. Mentre si cerca di scoprire qualcosa in più sui possibili conduttori, è sempre più evidente che la De Filippi abbia puntato gli occhi su Silvia Toffanin, designata come sua “erede”.

Ma si sa, Maria non è solo un vulcano di idee. Nonostante il suo modo austero e professionale, che rare volte le permette di lasciarsi andare alle emozioni, c’è qualcosa di molto profondo in lei. In una recente intervista la regina di Mediaset si è raccontata a cuore aperto, rivelando un assurdo accaduto.

“Infuriata”, Maria come non l’abbiamo mai vista, cosa è accaduto

Siamo abituati a vederla protetta dalla sua corazza di sicurezza e formalità, che difficilmente toglie per dare espressione a ciò che prova. Quando succede, però, lo si vede eccome. E questa volta, stando a quanto raccontato proprio dalla conduttrice in un’intervista a Oggi, sarebbe stata la rabbia a prendere il sopravvento.

Il tutto si sarebbe verificato durante le registrazioni di Tu si Que Vales, quando la De Filippi ha perso le staffe a causa di un concorrente. “Si è presentato un signore con dei quadri: voleva mostrarli in tv ma fingeva di essere venuto per dare una mano ad una redattrice“, ha raccontato al settimanale la conduttrice di Amici. Poi, ha spiegato la sua reazione: “In quel preciso momento mi sono sentita usata, presa in giro, ci ho visto della malafede. Mi sono infuriata come mai ho fatto prima in tv“.

Un comportamento di cui, a quanto pare, dopo si sarebbe pentita, ma che desta già un’incredibile curiosità intorno alla scena a cui assisteremo con la messa in onda delle nuove puntate. La creatrice di Uomini e Donne, però, ha anche un lato molto tenero che spesso sceglie di non mostrare. “Confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì, troppo dolore“, ha risposto nella stessa intervista pensando alla volontà di Maurizio Costanzo per il momento della sua dipartita.