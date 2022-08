Belen non ha pace, la Tatangelo glielo vuole strappare da sotto gli occhi, sarà guerra

Belen Rodriguez non ha pace: la Tatangelo sarebbe pronta a strapparglielo da sotto gli occhi, è sfida all’ultimo sangue.

Sono tantissimi i volti che si affacciano nel mondo dello spettacolo italiano. Ma alcuni, rimangono sicuramente delle certezze e li vediamo sempre più presenti sul piccolo schermo. Tra di loro, Belen Rodriguez, al momento al centro delle cronache rosa per il ritorno di fiamma ormai ufficiale con Stefano De Martino. Reduce dalla conduzione de Le Iene e dall’appuntamento annuale con Tu si Que Vales, è sempre sulla cresta dell’onda.

Per Anna Tatangelo, invece, la bella sorpresa dei primi successi tv. Nella scorsa stagione ha dimostrato di essere portata per la conduzione, tuffandosi nell’avventura di Scende da un matrimonio. La cantante si è confermata per due edizioni del programma in cui si seguivano le tappe più belle dei fiori d’arancio. Ma c’è anche Silvia Toffanin, per la quale, inutile dirlo, si è concluso un altro anno spumeggiante.

Sempre più amata per il suo stile raffinato e per la delicatezza con cui riesce ad affrontare qualunque argomento mettendo a proprio agio l’ospite, la moglie di Piersilvio ha raddoppiato gli appuntamenti. Con il suo Verissimo è andata in onda di sabato e domenica riscuotendo grandi successi. Cosa potrebbe esserci in comune, dunque, tra le tre amatissime donne della tv?

La Talpa 5, caccia alla prossima conduttrice

Qualche novità è pronta ad affacciarsi nei palinsesti televisivi. Se una certezza rimane il Grande Fratello Vip, pronto a partire nella prossima stagione, resta ancora un incognita l’Isola dei Famosi. Quel che è certo, però, è che possiamo aspettarci un grande ritorno nell’ambito dei reality show: La Talpa.

Il programma, che torna sui piccoli schermi dopo anni di assenza, dovrebbe partire nella prossima primavera 2023 su Canale 5, sotto la supervisione di Maria De Filippi e del suo Fascino. Insomma, ci sarà sicuramente lo zampino della regina di Mediaset a fornire una versione rinnovata del vecchio reality, pronto a fare il botto con un mix perfetto di personaggi e novità. Naturalmente, cresce il fermento su cast e conduzione, mentre i primi nomi iniziano ad emergere. Le papabili potrebbero essere proprio loro, a cominciare da Silvia Toffanin, pupilla della moglie di Costanzo.

Le indiscrezioni di qualche tempo fa, parlavano di come Maria la veda addirittura come sua “erede”, ma c’è da considerare che la signora Berlusconi non si è mai cimentata nella conduzione di un reality show. La Tatangelo potrebbe essere una carta vincente e sicuramente non manca di spigliatezza ed energia. Stessa cosa per Belen, ormai conduttrice navigata e collega a Tu si Que Vales.

Per il momento ancora nulla di certo, mentre aleggiano nell’aria anche i nomi di Simona Ventura, che però ha già affermato pubblicamente che non accetterà mai, e di Stefania Orlando, che si sarebbe autocandidata per il ruolo. L’inviato? La De Filippi sarebbe pronta a tirare fuori il suo asso nella manica, Filippo Bisciglia rimasto quest’estate senza il suo Temptation Island, per la delusione dei fan.