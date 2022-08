Fai ringiovanire le tue mani con i trucchi naturali più efficaci ed economici!

Sai che hai la possibilità di ringiovanire le tue mani utilizzando dei metodi naturali? Te li sveliamo noi!

Molte di noi si prendono cura del proprio viso trascurando però la parte del corpo che di solito rivela per prima la nostra età, le mani.

Infatti, tra raggi UV, saponi aggressivi ed esposizioni a sostanze chimiche le nostre mani possono invecchiare molto velocemente.

Come ringiovanire le tue mani in modo naturale

Se soffri di pelle secca o hai notato delle macchie solari o delle rughe, è ora di correre ai ripari. La maggior parte di questi problemi può essere risolta a casa e con prodotti acquistabili in farmacia, quindi non dovrai spendere una fortuna in trattamenti.

Per questo motivo vogliamo aiutarti a prenderti cura delle tua mani nel miglior modo possibile. Come? Basta seguire i consigli che trovi qui di seguito.

PELLE SECCA E SCREPOLATA

Il sapone può rendere le mani pulitissime, ma una quantità eccessiva può compromettere le proteine e i lipidi della pelle che impediscono alle mani di disidratarsi.

Consiglio: Non utilizzare saponi antibatterici, che non hanno dimostrato di funzionare meglio di acqua e sapone. Piuttosto lavati con un detergente delicato che contenga un occlusivo come il burro di karité o l’olio di cocco. Fatto ciò, non ti resta che applicare una crema idratante che contenga gli stessi ingredienti idratanti presenti nel detergente per le mani.

VENE GONFIE

Con l’avanzare dell’età, le mani perdono grasso e le vene diventano più evidenti. Ad aggravare il problema c’è l’esposizione al sole che rompe il collagene e l’elastina nelle nostre mani.

Consiglio: È possibile nascondere l’aspetto delle vene con un correttore ad alta tenuta. Per stimolare la produzione di collagene puoi utilizzare una crema glicolica o al retinolo.

CALLI ALLE MANI

Ogni volta che c’è un attrito costante in una zona della mano, la pelle reagisce diventando più spessa.

Consiglio: Puoi ridurre i calli immergendo le mani in acqua calda. A questo punto procedi esfoliando l’area con una pietra pomice o uno scrub per il corpo. Puoi anche applicare una crema idratante con urea, un umettante che rompe e ammorbidisce il callo.

RUGHE

Essendo le mani una parte del corpo costantemente utilizzata, è più propensa ad una perdita di tonicità, che può portare alla formazione di rughe.

Consiglio: Passa a una crema per le mani con acido ialuronico. Questo non farà altro che aumentare temporaneamente il volume della pelle grazie all’idratazione, che riempie le rughe. La crema ne ridurrà la quantità segnalando alla pelle di produrre più collagene e di aumentare lo spessore dello strato superiore.